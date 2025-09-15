Focus: Selic no fim de 2025 continua em 15,0% e diminui de 12,50% para 12,38% em 2026

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15,0% pela 12ª semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente decisão, no dia 30 de julho.

No seu comunicado, o Copom afirmou que a incerteza demanda "cautela" na condução da política monetária. E informou que antecipa uma "continuação na interrupção do ciclo de alta de juros", para avaliar se a manutenção da Selic em 15,0% por período "bastante prolongado" é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

"O comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", disse o Copom.

Considerando apenas as 103 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano seguiu em 15%.

2026

A mediana para a Selic no fim de 2026 diminuiu de 12,50% para 12,38%, depois de 32 semanas de estabilidade. Considerando só as 102 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, porém, a mediana subiu de 12,38% para 12,50%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 31ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10,0% pela 38ª semana consecutiva.