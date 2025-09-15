Topo

Notícias

Filha de Fachin é alvo de agressões em universidade em Curitiba

15/09/2025 18h52

A filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin foi alvo de agressões na última sexta-feira (12), em Curitiba. O episódio ocorreu quando a advogada Melina Girardi Fachin deixava o prédio da faculdade de direito da Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde ela também é professora.

Melina foi alvo de uma cusparada, desferida por um homem branco, que ainda não foi identificado. O suspeito também a chamou de "lixo comunista".

Notícias relacionadas:

Pelas redes sociais, o advogado Marcos Rocha Gonçalves, marido de Melina, repudiou a agressão e afirmou que o episódio não é um caso isolado de violência física e política contra mulheres, fruto da atuação da "extrema direita"

"Se alguma coisa acontecer com a professora Melina ou com alguém da nossa família, vocês não serão apenas os responsáveis, vocês receberão o mesmo jugo", afirmou.

Em nota à imprensa, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, condenou o ataque e declarou que a democracia exige respeito às liberdades.

"A entidade repudia veementemente o episódio, que afronta valores essenciais da vida democrática. A democracia exige o respeito às liberdades, ao pluralismo e à convivência pacífica, sobretudo no espaço acadêmico, que deve ser preservado como ambiente de diálogo e de construção do conhecimento ? jamais como palco para violência, intolerância ou tentativas de silenciamento", disse a OAB.

Procurada pela Agência Brasil, a UFPR disse que ainda não tem uma manifestação oficial sobre o episódio envolvendo a professora Melina Fachin.

Disputa e invasão da PM

Na terça-feira (9), UFPR foi palco de uma invasão da Polícia Militar após uma confusão envolvendo uma palestra que seria ministrada por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. 

Após protestos de estudantes do curso de direito, o evento foi cancelado, mas os ânimos permaneceram exaltados. Diante da situação, a PM entrou no prédio da universidade e usou balas de borracha para dispensar o protesto, ferindo estudantes que estavam no local.

Após a invasão, a direção da universidade cobrou explicações do comando da PM do Paraná e acionou o Ministério Público e a Defensoria Pública para as providências cabíveis. 

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 10,4 milhões; confira dezenas

Com Bolsonaro preso, Moraes libera Michelle a fazer grupo de oração em casa

Daniela Lima: Gilmar Mendes diz em público o que falaram em privado de Fux

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de relator da anistia

Países árabes pedem pressão global sobre Israel após ataque em Doha

Adolescente de 15 anos morre em parque aquático do interior de SP

Rio tem alerta de ressaca e Ciclovia Tim Maia é fechada até terça

Braga apresenta a Haddad últimos ajustes no texto que regulamenta a reforma tributária

Como empata com Genoa (1-1) pela 3ª rodada do Italiano; Cremonese segue invicta

Físico Luiz Davidovich vence prêmio da Academia Mundial de Ciências

Filha de Fachin é alvo de agressões em universidade em Curitiba