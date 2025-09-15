Topo

Notícias

Federação de futebol da Noruega doará renda de jogo contra Israel ao MSF

15/09/2025 12h19

A Associação Norueguesa de Futebol (NFF) anunciou nesta segunda-feira (15) que doará a renda obtida com a venda de ingressos para o próximo jogo entre Noruega e Israel à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF), para ajudar a aliviar o "sofrimento humanitário" em Gaza.

A partida, válida pelas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, está marcada para o dia 11 de outubro, em Oslo.

O jogo "será disputado em um contexto de grave sofrimento humanitário e não somos e nem podemos permanecer indiferentes a isso", declarou em entrevista coletiva a presidente da NFF, Lisa Klaveness.

"Acreditamos que é totalmente justificado doar a arrecadação da venda de ingressos para o Médicos Sem Fronteiras, que está fornecendo ajuda humanitária concreta e de emergência em Gaza", acrescentou.

A partida será realizada no estádio Ullevaal, que tem capacidade para 27 mil espectadores. Os ingressos já estão esgotados.

"Estamos comovidos ao ver que há doadores dispostos a fazer uma contribuição tão significativa para apoiar nossos colegas imersos em uma situação brutal e desesperadora em Gaza, onde precisam de todo o apoio possível, tanto financeiro quanto moral", reagiu Lindis Hurum, secretário-geral da filial norueguesa do MSF.

A Noruega lidera o Grupo I das Eliminatórias com cinco vitórias em cinco jogos, à frente da Itália e de Israel.

phy/po/meb/jvb/dd/cb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 33,5%, afirma Sabesp

Anti-Islã e ex-hooligan: quem é o líder do mega-ato da direita em Londres

Federação de futebol da Noruega doará renda de jogo contra Israel ao MSF

BP Bioenergy bate recorde do Tiplam com embarque de açúcar ao Oriente Médio

Bessent descarta tarifa dos EUA sobre China contra petróleo russo se Europa não avançar primeiro

OMS apoia medicamentos para perda de peso em casos de obesidade e pede mudança de mentalidade

Como o PCC se consolidou como peça-chave no tráfico internacional de cocaína

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade do PR

Sem torneios na semana, ranking da ATP se mantém sem mudanças

Dino manda governo suspender repasses de emendas com 'indícios de crimes' e notifica PF

Dino suspende pagamento de emendas Pix 'com indícios de crimes' a 9 cidades