Fechamento do mercado financeiro

São Paulo

15/09/2025 18h35

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +0,9%

Pontos: 143.546,58

Máxima de +1,35% : 144.194 pontos

Mínima de +0,01% : 142.292 pontos

Volume: R$ 17,04 bilhões

Variação em 2025: 19,34%

Variação no mês: 1,5%

Dow Jones: +0,11%

Pontos: 45.883,45

Nasdaq: +0,94%

Pontos: 22.348,75

Ibovespa Futuro: +0,43%

Pontos: 144.775

Máxima (pontos): 145.805

Mínima (pontos): 143.965

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,04

Variação: +1,77%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,41

Variação: +0,74%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,97

Variação: +0,83%

Ambev ON

Preço: R$ 12,67

Variação: +0,72%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,20

Variação: +1,33%

Vale ON

Preço: R$ 57,44

Variação: +0,77%

BRF SA ON

Preço: R$ 21,04

Variação: +0,53%

Vale ON

Preço: R$ 57,44

Variação: +0,77%

Itausa PN

Preço: R$ 11,14

Variação: +1,27%

Global 40

Cotação: 727,812 centavos de dólar

Variação: +0,42%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3212

Venda: R$ 5,3217

Variação: -0,61%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,45

Venda: R$ 5,55

Variação: -1,28%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3202

Venda: R$ 5,3208

Variação: -0,87%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4300

Venda: R$ 5,5240

Variação: -1,34%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,3365

Variação: -0,63%

- Euro

Compra: US$ 1,1764 (às 18h32)

Venda: US$ 1,177 (às 18h32)

Variação: +0,29%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2600

Venda: R$ 6,2610

Variação: -0,35%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3900

Venda: R$ 6,4930

Variação: -1,46%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.719,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,88%

