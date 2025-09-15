Topo

Notícias

FastShop fecha acordo com MPSP e vai pagar R$ 100 milhões em multas

15/09/2025 22h20

Dois sócios e um diretor da empresa FastShop, envolvida em esquema de desvio de recursos públicos através de créditos de ICMS, fechou acordo de não persecução penal com o Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Segundo a nota do Ministério Público, o acordo prevê que a empresa pagará R$100 milhões a título de prestação pecuniária penal , além da devolução dos valores desviados.

Notícias relacionadas:

O MP afirma ainda que "os investigados responsáveis pela empresa comprometeram-se, ainda, a implantar rigoroso programa de 'compliance' e adotar novas práticas empresariais, manifestando preocupação da entidade empresarial na manutenção de sua atividade e dos empregos por ela gerados".

Operação Ícaro, deflagrada em agosto, revelou que os empresários pagavam os auditores fiscais da Fazenda estadual paulista para que facilitassem o ressarcimento de créditos de ICMS junto à Sefaz-SP. Todas as empresas varejistas contribuintes têm direito ao ressarcimento, porém o procedimento é complexo e tem prazos longos. 

De acordo com o MPSP,  a empresa pagou à Smart Tax, empresa de fachada dos fiscais envolvidos, o valor acima de R$ 422 milhões, entre dezembro de 2021 e julho de 2025. O "investimento" teve o retorno de R$ 1,5 bilhão através de créditos de ressarcimento de ICMS. Diretor da FastShop foi preso.

Por meio de comunicados, a Fast Shop afirmou, à época, que está colaborando integralmente com as autoridades.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Tom Brady e astros da NFL vão disputar torneio de flag football na Arábia Saudita

Trama golpista: PGR pede condenação de 8 kids pretos e um policial federal

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Valdemar agora diz que não houve 'planejamento', mas 'movimento' de golpe

FastShop fecha acordo com MPSP e vai pagar R$ 100 milhões em multas

Ex-delegado-geral de SP demonstrou preocupação antes de ser assassinado: 'Sabem onde moro'

Derrite citou 'cenário de guerra' no litoral antes de morte de ex-delegado

Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação em 2026 (rede nacional)