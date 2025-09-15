Exportador dos EUA reporta vendas de 148,9 mil t de milho a locais não revelados

Topo

São Paulo, 15 - Exportadores privados reportaram vendas de 148.971 toneladas de milho, com entrega em 2025/26, para destinos não revelados, informou nesta segunda-feira, 15, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).Os exportadores dos EUA são obrigados a reportar qualquer venda de 100 mil toneladas ou mais de uma commodity feita em um único dia, ou vendas de 200 mil toneladas ou mais para um mesmo destino, até o dia seguinte.

