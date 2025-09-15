Ex-membro do Fed Bullard diz que se reuniu com Bessent sobre cargo de chair do Fed

Por Michael S. Derby

(Reuters) - James Bullard, ex-presidente do Federal Reserve de St. Louis, disse nesta segunda-feira que conversou na semana passada com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sobre a possibilidade de assumir a chefia do banco central dos EUA e que está muito interessado no cargo sob as condições certas.

"Conversei com o secretário do Tesouro na última quarta-feira e com sua equipe" sobre o cargo mais alto do Fed, bem como sobre outras questões, disse Bullard em uma entrevista à Reuters. Bullard, que agora é reitor da faculdade de negócios da Universidade de Purdue, dirigiu o Fed de St. Louis de 2008 a 2023.

O governo Trump está atualmente entrevistando candidatos para substituir o chair do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio.