Ex-enviado climático da China se reunirá com UE para reavivar pacto da ONU, dizem fontes

Por Valerie Volcovici e Liz Lee

WASHINGTON/PEQUIM (Reuters) - O ex-enviado climático veterano da China, que anteriormente garantiu dois acordos climáticos fundamentais com os Estados Unidos, se reunirá com a principal autoridade de transição verde da UE na terça-feira para ressuscitar as negociações climáticas internacionais em dificuldades antes da COP30 no Brasil, disseram três fontes à Reuters.

Xie Zhenhua, que se aposentou no final das negociações climáticas da COP28 em Dubai no final de 2023, visitará Bruxelas em 16 de setembro para se reunir com Teresa Ribera, vice-presidente executiva da Comissão Europeia para uma Transição Limpa, Justa e Competitiva.

Ele pedirá que a UE anuncie metas climáticas mais ambiciosas e coordene esforços diplomáticos conjuntos antes de uma reunião climática preliminar na sede da ONU em 24 de setembro.

A reunião tem como objetivo dar um impulso à cúpula climática COP30, que começará em novembro em Belém, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com a reunião. A cúpula está enfrentando uma possível baixa participação devido à escassez e ao custo dos quartos de hotel, bem como à saída do maior emissor do mundo, os Estados Unidos, do processo de negociação.

Três fontes disseram que Xie se reunirá com Ribera, que ele conhece há muito tempo, mas não puderam confirmar se a reunião será oficial ou se produzirá uma declaração ou acordo conjunto.

Duas das fontes disseram que o ministro da ecologia Huang Runqiu também participará da reunião, mas não o atual enviado climático Liu Zhenmin.

A ONU está tentando pressionar as principais economias, incluindo a UE e a China, antes de Belém. Na semana passada, a ONU instou os países a definirem planos climáticos nacionais mais ambiciosos em setembro para avançar as metas anteriores prometidas no acordo de Paris de 2015, conhecidas como Contribuições Nacionalmente Determinadas.

A UE tem tido dificuldades para chegar a um acordo sobre seu plano e, neste mês, países como a França e a Polônia pediram um atraso na aprovação da meta proposta pelo bloco para 2040.

A China deve anunciar sua nova NDC até 24 de setembro, disseram duas fontes à Reuters.

Os EUA e a China já haviam conquistado grandes vitórias na diplomacia climática por meio do relacionamento único entre Xie e seus pares norte-americanos John Kerry e Todd Stern, mas, sob o comando do presidente Donald Trump, o relacionamento entre os EUA e a China voltou a ser definido pela tensão comercial e pela competição de segurança nacional em relação à IA.