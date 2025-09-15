Topo

EUA manterá a 'máxima pressão' sobre o Irã, diz Marco Rubio a Israel

15/09/2025 07h44

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu nesta segunda-feira (15) a Israel que seu país manterá a "máxima pressão" sobre o Irã para impedir que fabrique uma arma nuclear.

"O presidente [Donald Trump] continua com uma campanha de máxima pressão", declarou Rubio em uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e acrescentou que "continuará sendo exercida a máxima pressão econômica sobre o Irã até que mudem de rumo".

"Um Irã nuclear governado por um clérigo xiita radical que possua potencialmente não só armas nucleares, mas também os mísseis que poderiam levar essas armas muito longe, é um risco inaceitável, não apenas para Israel, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo", afirmou.

Em junho, Netanyahu lançou uma ofensiva contra o Irã que destruiu instalações nucleares e militares e matou vários cientistas nucleares.

Os ataques ocorreram enquanto Trump buscava uma via diplomática com o Irã, mas o presidente dos EUA mudou de postura e lançou, por sua vez, um ataque contra instalações nucleares do Irã.

"A decisão do presidente Trump de atacar as instalações nucleares do Irã não foi apenas algo militarmente sensato", disse Netanyahu, "mas também uma mensagem para todo o mundo".

O Irã, que assegura que seu programa nuclear tem fins pacíficos, indicou que mais de mil pessoas morreram nesta guerra de 12 dias.

