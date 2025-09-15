Topo

Notícias

EUA iniciam processo que pode expandir lista de derivados de aço e alumínio sujeitos a tarifas

São Paulo

15/09/2025 17h54

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos iniciou nesta segunda-feira, 15, um procedimento que pode resultar na ampliação da lista de derivados de aço e alumínio sujeitos a tarifas de importações. Atualmente, os dois produtos enfrentam uma sobretaxa de 50%.

Em comunicado, o órgão disse ter aberto a chamada "janela de inclusões" prevista na Seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962. O processo permite que interessado solicitem a adição de determinados derivados no escopo das tarifas.

O aviso, publicado pelo Escritório de Indústria e Segurança (BIS), informa que os pedidos poderão ser enviados até 29 de setembro de 2025.

O documento lembra que, em fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, editou proclamações que ajustaram as importações de alumínio e aço, impondo tarifas também a alguns produtos derivados. Essas medidas determinaram que o secretário de Comércio, Howard Lutnick, criasse um mecanismo para avaliar se novos itens derivados poderiam ser incluídos nesse regime.

De acordo com o BIS, o processo foi detalhado em uma regra provisória publicada em maio de 2025, que estabeleceu três períodos anuais de duas semanas (em janeiro, maio e setembro) para apresentação de pedidos. As solicitações aceitas serão submetidas depois a um período de comentários públicos, antes da decisão final do governo.

O texto destaca ainda que todos os pedidos devem ser enviados por e-mail ao programa de base industrial de defesa do Departamento de Comércio. Após análise e comentários, o BIS decidirá se os produtos serão ou não incluídos no escopo das tarifas.

O aviso, disponível no Federal Register, o diário oficial dos EUA, será publicado oficialmente nesta quarta-feira e faz parte da política americana de controle sobre importações de metais considerados estratégicos para a segurança nacional.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Braga apresenta a Haddad últimos ajustes no texto que regulamenta a reforma tributária

Como empata com Genoa (1-1) pela 3ª rodada do Italiano; Cremonese segue invicta

Wall Street fecha em alta e bate novos recordes antes de reunião do Fed

Moraes encerra processo de 'Débora do batom' e determina pena em casa

Trump assina decreto para enviar Guarda Nacional a Memphis

Trump tem como alvo Memphis na repressão ao crime e está de olho em Chicago

Preços do petróleo fecham em alta após ataques ucranianos na Rússia

Moraes cobra polícia do DF por demora para levar Bolsonaro para casa

Sánchez reitera 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Copa feminina de 2027 será 'oportunidade muito importante', diz lateral Tamires

Ave noturna misteriosa, que era considerada extinta, ressurge na Austrália