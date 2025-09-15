EUA e Reino Unido devem anunciar mais de US$10 bi em acordos durante visita de Trump, dizem autoridades

Por Steve Holland e Bhargav Acharya

LONDRES (Reuters) - Os Estados Unidos e o Reino Unido planejam anunciar mais de US$10 bilhões em acordos econômicos nesta semana, como parte da visita de Estado do presidente dos EUA, Donald Trump, disseram autoridades norte-americanas de alto escalão nesta segunda-feira.

A expectativa é que os dois governos fechem um acordo comercial com três pilares: uma nova parceria em ciência e tecnologia para fortalecer os setores de tecnologia de ambos os países, cooperação em energia nuclear civil e avanços na cooperação em tecnologia de defesa, disseram as autoridades em uma explanação por telefone.

Diversos líderes empresariais de tecnologia dos EUA devem acompanhar a visita de Estado, disseram as autoridades.

Trump e a primeira-dama Melania Trump chegarão no fim da terça-feira, para uma conversa com o rei Charles e a rainha Camilla na quarta-feira, no Castelo de Windsor, e para um jantar de Estado, à noite.

Trump se encontrará com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer na quinta-feira e está prevista uma coletiva de imprensa conjunta. Trump retorna a Washington na noite da quinta-feira.

Trump é o primeiro presidente dos EUA a ser convidado para dois jantares de Estado pelos britânicos. O primeiro foi em 2019, durante seu primeiro mandato.

Segundo autoridades norte-americanas, os acordos por vir devem focar na cooperação econômica entre os dois aliados de longa data, com pelo menos US$10 bilhões em negócios.

"Essa visita dá ao presidente a oportunidade de fortalecer os laços com um parceiro e aliado particularmente próximo, ao mesmo tempo em que promove interesses econômicos e de política externa mútuos", disse uma das autoridades americanas.

(Reportagem de Steve Holland e Bhargav Acharya)