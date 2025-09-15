EUA e China chegam a acordo sobre TikTok; Trump e Xi conversam na sexta-feira

Por David Lawder e Pietro Lombardi

MADRI (Reuters) - Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para transferir o aplicativo de vídeos curtos TikTok para uma propriedade controlada pelos EUA, disseram autoridades norte-americanas nesta segunda-feira, enquanto o presidente Donald Trump tem conversa marcada com o presidente chinês Xi Jinping na próxima sexta.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, anunciaram o acordo após uma reunião entre altos funcionários dos EUA e da China em Madri, mas se recusaram a fornecer quaisquer termos comerciais do acordo.

Bessent disse a repórteres que mais detalhes seriam determinados em uma ligação na sexta-feira entre Trump e Xi.

Trump disse nesta segunda-feira que as negociações comerciais com a China foram muito boas e deu a entender que um acordo foi fechado para resolver os problemas que os EUA têm sobre a propriedade do TikTok.

"A grande reunião comercial na Europa entre os Estados Unidos da América e a China correu MUITO BEM! Ela terminará em breve", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Também foi fechado um acordo sobre uma 'certa' empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar. Eles ficarão muito felizes! Falarei com o Presidente Xi na sexta-feira. O relacionamento continua muito forte!!!"

Delegações dos EUA e da China se reuniram para discutir o desinvestimento do TikTok pela proprietária chinesa ByteDance, como parte de uma rodada de negociações mais amplas sobre tarifas e política econômica que está sendo realizada em Madri. O TikTok corre o risco de ser fechado já em 17 de setembro nos EUA, a menos que passe a ser controlado por norte-americanos.

Falando com repórteres anteriormente, Bessent e Greer disseram que a China queria concessões em comércio e tecnologia em troca de concordar em se desfazer do popular aplicativo de mídia social.

"Nossos colegas chineses fizeram um pedido muito agressivo", disse Bessent, acrescentando: "Não estamos dispostos a sacrificar a segurança nacional por um aplicativo de mídia social."

MOMENTO INADEQUADO

As negociações entre os EUA e a China no barroco Palácio de Santa Cruz, do Ministério das Relações Exteriores da Espanha, que começaram no domingo, foram a quarta rodada de conversas em quatro meses para abordar as tensões comerciais e o iminente prazo de desinvestimento do TikTok.

Elas ocorreram enquanto Washington exige que seus aliados imponham tarifas sobre importações da China sobre as compras chinesas de petróleo russo, o que Pequim disse ser uma tentativa de coerção.

Pequim anunciou separadamente nesta segunda-feira que uma investigação preliminar da Nvidia descobriu que a gigante norte-americana de chips havia violado sua lei antimonopólio. Bessent disse que o anúncio sobre a Nvidia foi em um momento inoportuno.

A investigação é amplamente vista como uma retaliação às restrições de Washington ao setor de chips chinês.

(Reportagem de David Lawder, Pietro Lombardi e Ethan Wang; reportagem adicional de Brendan O'Brien e Doina Chiacu em Washington; texto de Charlie Devereux)