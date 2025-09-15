Topo

Notícias

Esta fruta fortalece a imunidade, alivia o inchaço e ajuda no diabetes

Mamão - Jaime Oide/Folhapress
Mamão Imagem: Jaime Oide/Folhapress
do UOL

Colaboração para VivaBem

15/09/2025 16h10

Originário das regiões tropicais das Américas, o mamão (Carica papaya) tem pelo menos 57 variedades catalogadas. No Brasil, as mais comuns são o papaia e o formosa. Ambos carregam um verdadeiro arsenal de nutrientes: vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio e cobre.

Confira a seguir os benefícios do mamão:

Relacionadas

'Zangado de fome': mau humor quando o estômago reclama é real?

Exame de sangue pode detectar Alzheimer anos antes dos sintomas, diz estudo

Mounjaro terá doses mais altas no Brasil: para que serve e qual o preço?

Mamão - PixoStudio/Getty Images/iStockphoto - PixoStudio/Getty Images/iStockphoto
Imagem: PixoStudio/Getty Images/iStockphoto

1. Facilita o trânsito intestinal

O mamão ajuda a regular o intestino. Suas fibras reduzem a absorção de toxinas, carboidratos e gorduras, além de estimularem o crescimento das bactérias benéficas da flora intestinal. O efeito combinado encurta o tempo de trânsito das fezes e diminui a exposição do organismo a substâncias nocivas.

2. Protege o trato digestivo

A papaína, enzima presente na fruta, facilita a quebra das proteínas em aminoácidos, facilitando a absorção de nutrientes. Além disso, ela ajuda a digerir os alimentos de forma mais eficiente, o que alivia casos de constipação e inchaço.

3. Aliado no emagrecimento

Baixo índice glicêmico, poucas calorias e fibras de sobra fazem do mamão um clássico nas dietas de quem busca perder peso. Ele melhora a digestão, aumenta a saciedade e favorece o bom funcionamento intestinal. O efeito só aparece, claro, dentro de um cardápio equilibrado.

4. Reduz colesterol e triglicérides

Consumido regularmente, o mamão ajuda a derrubar os níveis de LDL, o colesterol "ruim". Suas fibras funcionam como um "varredor" de toxinas, enquanto a vitamina C protege as artérias da oxidação do colesterol. O resultado é um coração mais saudável quando a fruta é combinada a uma dieta rica em vegetais e gorduras boas.

5. Ajuda a controlar o diabetes

Graças ao baixo índice glicêmico, o açúcar natural da fruta entra na corrente sanguínea de forma mais lenta. Isso evita picos de glicemia e contribui para o equilíbrio do metabolismo, tornando o mamão um aliado seguro também para pessoas com diabetes.

6. Fortalece a imunidade

O mamão tem mais vitamina C do que a laranja. E não para por aí: sua vitamina A regula a produção de proteínas de defesa, enquanto antioxidantes como betacaroteno e licopeno reforçam a resistência do corpo.

7. Deixa pele e cabelo mais saudáveis

A combinação de licopeno, betacaroteno e vitamina C combate radicais livres, retarda o envelhecimento precoce e ajuda a preservar o colágeno, garantindo mais elasticidade para a pele. O trio também contribui na prevenção de doenças crônicas como diabetes, osteoporose, Alzheimer, reumatismo e artrite.

*Com informações de reportagem publicada em 28/06/2021

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ave noturna misteriosa, que era considerada extinta, ressurge na Austrália

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

Gilmar Mendes chama de 'incoerência' voto de Fux que absolveu Bolsonaro em julgamento do golpe

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

Trump diz que EUA atacaram outra embarcação venezuelana de drogas, matando três pessoas

Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Abics: exportação de café solúvel cai 4% sob efeito do tarifaço

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

Mercado de carbono não é ágil para promover transição energética