Esta fruta fortalece a imunidade, alivia o inchaço e ajuda no diabetes

Originário das regiões tropicais das Américas, o mamão (Carica papaya) tem pelo menos 57 variedades catalogadas. No Brasil, as mais comuns são o papaia e o formosa. Ambos carregam um verdadeiro arsenal de nutrientes: vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais como cálcio, magnésio, fósforo, potássio e cobre.

Confira a seguir os benefícios do mamão:

Imagem: PixoStudio/Getty Images/iStockphoto

1. Facilita o trânsito intestinal

O mamão ajuda a regular o intestino. Suas fibras reduzem a absorção de toxinas, carboidratos e gorduras, além de estimularem o crescimento das bactérias benéficas da flora intestinal. O efeito combinado encurta o tempo de trânsito das fezes e diminui a exposição do organismo a substâncias nocivas.

2. Protege o trato digestivo

A papaína, enzima presente na fruta, facilita a quebra das proteínas em aminoácidos, facilitando a absorção de nutrientes. Além disso, ela ajuda a digerir os alimentos de forma mais eficiente, o que alivia casos de constipação e inchaço.

3. Aliado no emagrecimento

Baixo índice glicêmico, poucas calorias e fibras de sobra fazem do mamão um clássico nas dietas de quem busca perder peso. Ele melhora a digestão, aumenta a saciedade e favorece o bom funcionamento intestinal. O efeito só aparece, claro, dentro de um cardápio equilibrado.

4. Reduz colesterol e triglicérides

Consumido regularmente, o mamão ajuda a derrubar os níveis de LDL, o colesterol "ruim". Suas fibras funcionam como um "varredor" de toxinas, enquanto a vitamina C protege as artérias da oxidação do colesterol. O resultado é um coração mais saudável quando a fruta é combinada a uma dieta rica em vegetais e gorduras boas.

5. Ajuda a controlar o diabetes

Graças ao baixo índice glicêmico, o açúcar natural da fruta entra na corrente sanguínea de forma mais lenta. Isso evita picos de glicemia e contribui para o equilíbrio do metabolismo, tornando o mamão um aliado seguro também para pessoas com diabetes.

6. Fortalece a imunidade

O mamão tem mais vitamina C do que a laranja. E não para por aí: sua vitamina A regula a produção de proteínas de defesa, enquanto antioxidantes como betacaroteno e licopeno reforçam a resistência do corpo.

7. Deixa pele e cabelo mais saudáveis

A combinação de licopeno, betacaroteno e vitamina C combate radicais livres, retarda o envelhecimento precoce e ajuda a preservar o colágeno, garantindo mais elasticidade para a pele. O trio também contribui na prevenção de doenças crônicas como diabetes, osteoporose, Alzheimer, reumatismo e artrite.

*Com informações de reportagem publicada em 28/06/2021