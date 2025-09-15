Topo

Notícias

Espanha cancela compra de lançadores de foguetes de design israelense

15/09/2025 12h57

O governo espanhol cancelou um contrato de quase 700 milhões de euros (4,41 bilhões de reais) para a compra de lançadores de foguetes de design israelense, após a decisão de não vender nem comprar mais armas de Israel anunciada na semana passada, segundo documentos oficiais consultados nesta segunda-feira (15) pela AFP.

Este contrato, adjudicado a um consórcio de empresas espanholas, previa a aquisição de 12 unidades do sistema de lançadores de foguetes de alta mobilidade (SILAM), desenvolvido a partir do sistema Puls da empresa israelense Elbit Systems, segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS, na sigla em inglês).

Em abril, o Ministério do Interior espanhol já havia cancelado uma compra de munições de uma empresa israelense, em parte sob pressão do partido de esquerda Sumar, aliado dos socialistas no governo. 

No mesmo mês, o instituto de pesquisa em segurança e defesa Centro Delàs estimou que Madri havia adjudicado 46 contratos no valor de 1,04 bilhão de dólares  (5,53 bilhões de reais) a empresas israelenses desde o início da guerra em Gaza, segundo dados da plataforma de licitações públicas.

