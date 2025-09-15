Empresário vira réu por morte de gari em Belo Horizonte

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o empresário Renê da Silva Nogueira Júnior pela morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, assassinado a tiros em Belo Horizonte, no mês passado.

O que aconteceu

Renê, que já havia confessado o crime, agora é passa a ser réu na ação. Ele vai responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ameaça e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão preventiva do empresário foi mantida. A defesa de Renê havia solicitado a liberdade dele, mas a Justiça entendeu que ele deverá aguardar o julgamento dentro da cadeia.

Justiça também acolheu o pedido do MP-MG e decidiu desmembrar o processo em relação à esposa de Renê, a delegada Ana Paula Lamego, dona da arma de fogo usada para matar Laudemir. Ana Paula havia sido indiciada pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade "ceder/emprestar" e por prevaricação.

Desmembramento possibilita acordo de não persecução penal a ser assinado pela delegada. O caso dela será remetido para uma das varas criminais de Belo Horizonte, competente para processar e julgar crimes comuns. As infrações imputadas à ela possuem penas mínimas que não ultrapassam quatro anos, cometidas sem violência ou grave ameaça, o que, em tese, viabiliza proposta de Acordo de Não Persecução Penal, desde que ela se declare culpada das acusações. Nesse caso, a delegada não será processa criminalmente.

O UOL procurou as defesas de Renê e Ana Paula, mas não obteve retorno. O texto será atualizado assim que houver resposta.

Entenda o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL

Renê confessou que matou Laudemir após discussão de trânsito. O gari estava em horário de trabalho quando o empresário passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo.

Empresário discutiu com a motorista do caminhão de lixo, e Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega. O empresário pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. O coletor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Renê fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do assassinato, no bairro Estoril, área elitizada da capital mineira.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 8h05 e pegou a pistola calibre 380 da mulher sem que ela percebesse.