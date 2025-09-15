Topo

Notícias

Em show, Fabiana Cozza propõe a união e o fim da intolerância

15/09/2025 12h59

Uma reza conjunta, como deve ser. É assim que a cantora Fabiana Cozza define o álbum Dos Santos, que ela escolheu para apresentar na 14ª edição do Festival Artes Vertentes, em Tiradentes, MInas Gerais. "Não dá para rezar sozinho e não dá para a gente fazer nada sozinho, né?", diz.

O álbum, que começou a ser gravado em 2019, foi lançado em 2020, em meio à pandemia. O disco contou com a participação de diversos artistas. Para cada um, Fabiana, que é candomblecista, pediu uma composição para um orixá. O disco já nasceu de forma coletiva e também, segundo a artista, acompanhou muitas pessoas durante momentos muito duros, em uma das maiores crises sanitária e humanitária enfrentadas pelo mundo.

A cantora Fabiana Cozza apresenta o show Dos santos no Festival Artes Vertentes, em Tiradentes (MG). - Foto Tomaz Silva/Agência Brasil

Notícias relacionadas:

"Em um tempo, em um mundo em que a aposta, sobretudo de uma política matadora, de uma política que mata o sujeito, que mata o sonho e que tem a individualidade como norma, esse disco vem na contramão, ele é o oposto disso. É um disco de gente, feito por muita gente", conta.

A obra foi escolhida para ser apresentada em Tiradentes também como uma homenagem.

"Tiradentes é essa cidade que tem mistérios, tem dor, tem uma história de muita violência por conta da escravidão, mas é também de reinvenção por meio de pessoas que ainda estão aqui, especialmente as pessoas negras", diz Fabiana.

A cidade de Tiradentes foi fundada por volta de 1702, quando os paulistas descobriram ouro nas encostas da Serra de São José, dando origem a um arraial batizado com o nome de Santo Antônio do Rio das Mortes. O arraial, posteriormente, passou a ser conhecido como Arraial Velho e, em 1718 foi elevado à vila, com o nome de São José, passando em 1860 à categoria de cidade. Durante todo o século 18, a Vila de São José viveu da exploração de ouro e foi um dos importantes centros produtores de Minas Gerais. Estima-se que 22 mil pessoas escravizadas foram obrigadas a trabalhar na região.

Apenas com a proclamação da República em 1889, a cidade recebe o nome atual, que homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um dos líderes da Inconfidência Mineira.

"Esse festival teve a presença de congadeiros, de moçambiqueiros, de mestres e mestras da cultura que residem na cidade. Então, é um trabalho dessas pessoas também, para essas pessoas, inspirado nessas pessoas", diz.

Fabiana Cozza é reconhecida como uma das grandes vozes de sua geração. Recebeu prêmios como Melhor Cantora de Samba, no Prêmio da Música Brasileira, e Melhor Álbum em Língua Estrangeira. 

Após a apresentação nesse domingo (14), Fabiana falou à Agência Brasil sobre a preocupação com o avanço da ultradireita, de preconceitos e intolerâncias no Brasil e em todo o mundo, e reforçou: "As pessoas precisam estar juntas e precisam dar um passo atrás também na maneira como, muitas vezes, querem impor os seus pensamentos ou a sua visão, senão não vão compor junto".

A cantora Fabiana Cozza, durante seu show Dos santos no Festival Artes Vertentes, em Tiradentes (MG) - Foto Tomaz Silva/Agência Brasil

Festival Artes Vertentes

A 14ª edição do Festival Artes Vertentes tem como tema Entre as margens do Atlântico, propondo um diálogo entre três continentes intimamente ligados pela história: América, África e Europa. A programação de 2025 também faz parte da Temporada França-Brasil, que ocorre até o final do ano em 15 cidades brasileiras e tem como objetivo aproximar, por meio da cultura, os dois países.

A programação do festival segue até dia 21, majoritariamente na cidade de Tiradentes, mas também com atividades previstas nas cidades de São João del Rey e Bichinho, onde haverá mostras de cinema que discutem memória, ancestralidade e resistência. A maior parte da programação é gratuita. Mais detalhes no site do festival.

*A equipe de reportagem viajou a convite do Festival Artes e Vertentes

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Após condenação, Bolsonaro pede a Moraes para receber Valdemar e líderes

Exportador dos EUA reporta vendas de 148,9 mil t de milho a locais não revelados

Postagens sobre morte de Charlie Kirk provocam demissões nos EUA e Brasil

Tarcísio cancela ida a Brasília e frustra pressão da oposição por anistia

Mutação no clima global vai mudar o tempo no Brasil nas próximas semanas

Janja diz que pensou em deixar Brasília após críticas: 'quiseram me colocar numa caixinha'

Mergulhadores recuperam os primeiros objetos do navio gêmeo do 'Titanic' na costa da Grécia

Justiça alemã deve soltar suspeito do caso Madeleine

'Grito de Dolores', Sheinbaum escreverá página histórica para as mulheres no México

MPF pede cancelamento das outorgas da Jovem Pan por desinformação e conteúdo antidemocrático

ONU limita tamanho de sua equipe na COP30 devido aos altos preços de acomodação