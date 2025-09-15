Topo

Notícias

Em Nova York, agenda de Lula inclui Palestina, democracia e clima

15/09/2025 15h40

Democracia

O presidente Lula também vai participar da 2ª edição do evento Em Defesa da Democracia e Contra o Extremismo, no dia 24 de setembro, com lideranças de cerca de 30 países. Além do Brasil, lideram a iniciativa os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Espanha, Pedro Sánchez.

"Em um contexto de incerteza global e crescentes ameaças a valores democráticos, o encontro constituirá a ocasião para reafirmar compromissos compartilhados em torno da democracia, do multilateralismo e do Estado de Direito", justificou o diplomata Marcelo Marotta Viegas.

A iniciativa quer avançar em uma diplomacia ativa que promova a cooperação internacional contra a deterioração das instituições, a desinformação, o discurso de ódio e a desigualdade social.

O primeiro encontro sobre a democracia ocorreu no Chile, em julho deste ano, com a participação dos presidentes do Brasil, Espanha, Colômbia e Uruguai. Na ocasião, foi publicada uma declaração conjunta dos países.

Crise climática

No dia 24 de setembro, um evento sobre a crise climática - outra prioridade da agenda de Lula em Nova York será co-presidido pelo Brasil e pelo secretário-geral da ONU, António Guterres.

"O encontro deverá impulsionar a mobilização dos Estados-membros para a ação climática, incluindo a apresentação de novas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, rumo à COP30", disse o chefe da Divisão de Ação Climática, ministro Mário Gustavo Mottin.

As NDCs são os compromissos que cada país assume para reduzir a emissão de gases do efeito estufa que aquecem a Terra e são a principal motor das mudanças climáticas. Até o momento, apenas 29 países apresentaram suas NDCs, segundo o Itamaraty.

O presidente Lula ainda participa, em Nova York, de evento organizado pelo Brasil para ampliar o apoio para construção do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), que deve ser lançado em Belém, na COP30, com objetivo de financiar a preservação das florestas. Outra agenda do presidente Lula é o encontro promovido pelo Centro Global de Adaptação, liderado pelo ex-presidente do Senegal, Macky Sall, para discutir mecanismos de adaptação a mudança climática.

"Tem como liderança um africano e a África é a região do mundo mais vocal sobre a importância de adaptação, além da necessidade de que tenha o financiamento adequado", comentou Mário Gustavo Mottin.

A delegação brasileira também deve participar, a partir do dia 22 de setembro, da Semana do Clima de Nova York 2025. O encontro promove cerca de 500 eventos com lideranças de governos e da sociedade civil do planeta.

A Semana do Clima de Nova York ocorre desde 2009 de forma simultânea à Assembleia Geral da ONU e serve, na prática, como um evento preparatório da COP30.

"Tem um sentido positivo de mobilização, de discussão e apresentação de soluções para a mudança do clima desenvolvida pelos países, pela sociedade e pelo setor privado", disse o chefe da Divisão de Ação Climática, ministro Mário Gustavo Mottin.  

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

Trump diz que EUA atacaram outra embarcação venezuelana de drogas, matando três pessoas

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Abics: exportação de café solúvel cai 4% sob efeito do tarifaço

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

MP-PB denuncia Hytalo Santos e marido por exploração sexual de crianças

Bastidores: Oposição projeta mais de 300 votos por anistia; base de Lula vê chance de derrubada

Após ataque no Catar, líderes árabes e muçulmanos pedem reconsiderar laços com Israel