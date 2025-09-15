Em Jerusalém, Marco Rubio reafirma apoio dos Estados Unidos a Israel e defende 'eliminação' do Hamas

Em visita a Jerusalém, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio reiterou nesta segunda-feira (15), o apoio dos Estados Unidos a Israel. Durante uma coletiva de imprensa ao lado do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, ele também acusou os países que desejam reconhecer um Estado palestino de "encorajar" o Hamas e disse que a eliminação do grupo é a única solução para a população de Gaza.

Frédérique Misslin, correspondente da RFI em Jerusalém, e agências

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, tinham visivelmente algumas mensagens a transmitir nesta segunda-feira. Em uma coletiva de imprensa conjunta realizada após o encontro entre os dois, o chefe da diplomacia norte-americana destacou, em primeiro lugar, o apoio de seu país a Israel na eliminação do Hamas.

"O Hamas, como movimento armado que pode ameaçar a paz e a segurança da região, não pode continuar existindo", declarou o secretário de Estado dos EUA. Embora tenha afirmado que "os habitantes de Gaza merecem um futuro melhor", ele declarou que isso "só poderá começar quando o Hamas for eliminado". Marco Rubio também enfatizou a necessidade de libertar os 48 reféns ainda mantidos na Faixa de Gaza.

Questionado sobre os ataques israelenses que atingiram altos dirigentes do Hamas em Doha, Rubio disse preferir olhar para o futuro. "Estamos focados no que está acontecendo agora, no que virá a seguir, e no papel que o Catar poderá eventualmente desempenhar para alcançar um resultado" que leve ao fim da guerra na Faixa de Gaza, afirmou. "Continuaremos incentivando o Catar a desempenhar um papel construtivo nesse sentido", completou.

Trump: "melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca"

Benjamin Netanyahu, por sua vez, não respondeu diretamente à pergunta. O premiê apenas reiterou que Israel assume total responsabilidade pela operação e repetiu uma mensagem direcionada ao Hamas: "Vocês podem correr e se esconder, mas nós vamos encontrá-los".

Netanyahu vê a presença de Marco Rubio em Jerusalém como uma mensagem clara de apoio da parte do presidente norte-americano. O primeiro-ministro não poupou elogios a Donald Trump, chamando-o de "o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca".

Reconhecer um Estado palestino "encoraja" o Hamas

A visita de Rubio demonstra mais uma vez a solidariedade dos Estados Unidos com Israel, a uma semana de uma cúpula coorganizada pela França e pela Arábia Saudita nas Nações Unidas, destinada a promover o reconhecimento internacional do Estado da Palestina ? iniciativa à qual Netanyahu e seus aliados de extrema direita se opõem firmemente. Marco Rubio afirmou nesta segunda-feira que as ações de diversos países em favor do reconhecimento de um Estado palestino têm "encorajado" o Hamas.

O secretário de Estado norte-americano seguirá para o Catar na terça-feira (16), onde deverá se reunir com aliados do Golfo. Líderes de quase 60 nações árabes e muçulmanas que compõem a Liga Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica estão reunidos em Doha nesta segunda-feira para uma cúpula de emergência. Segundo os documentos preparatórios para a declaração final do encontro, os participantes devem denunciar o ataque israelense contra o Catar e alertar para os riscos da ofensiva para as relações entre Israel e os países árabes.