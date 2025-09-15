Topo

Notícias

É falso que rappers cancelaram show por morte de Charlie Kirk

15.set.2025 - Eminem, Dr Dre, 50 Cent e Snoop Dogg não estão em turnê juntos - Arte/UOL sobre Reprodução Instagram
15.set.2025 - Eminem, Dr Dre, 50 Cent e Snoop Dogg não estão em turnê juntos Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução Instagram
Isabela Aleixo
do UOL

Do UOL, no Rio

15/09/2025 16h35

Não é verdade que os cantores Eminem, Dr. Dre, 50 Cent e Snoop Dogg tenham cancelado um voo de uma turnê mundial por causa da morte do ativista de extrema direita Charlie Kirk.

Não é possível encontrar fonte oficial que sustente a alegação do post nem pronunciamento nas redes sociais dos rappers. Além disso, eles não estão em turnê juntos.

O que diz o post

Imagens dos rappers Eminem, Dr Dre, 50 Cent e Snoop Dogg com bandeiras dos Estados Unidos são compartilhadas com a seguinte legenda enganosa: "A história parou esta manhã quando quatro ícones do rap — Eminem, Dr. Dre, 50 Cent e Snoop Dogg — cancelaram seu voo de turnê mundial no último minuto após saberem da morte de Charlie Kirk".

Por que é falso

Informação não tem fonte oficial. Não consta nas redes sociais dos rappers citados nenhuma informação sobre o suposto cancelamento de um voo de uma turnê conjunta. Também não consta que Eminem, Dr Dre, 50 Cent e Snoop Dogg estejam em turnê juntos. Além disso, se a informação fosse verdadeira teria sido noticiada, no mínimo, por veículos de imprensa dos Estados Unidos, o que não aconteceu (aqui).

Sem referência da imagem. Em uma busca reversa no Google Lens não foi possível localizar a origem da imagem usada no post desinformativo, apesar de os cantores já terem se apresentado juntos em algumas ocasiões. As imagens dos quatro em um palco com bandeiras dos EUA têm sido compartilhadas apenas com a desinformação. Uma análise do Hive Moderation, ferramenta que detecta o uso de IA ou deepfake, indicou 52% de probabilidade de ter sido gerada por Inteligência Artificial.

ia rappers - Reprodução/Hive Moderation - Reprodução/Hive Moderation
Ferramenta calcula probabilidade de conteúdo conter deepfake ou ter sido gerado por IA
Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Quem é Charlie Kirk? Influenciador e apoiador de Trump, ele foi morto no dia 10 de setembro aos 31 anos. Kirk foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). Ele chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia. Um homem identificado como Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso como suspeito de atirar em Kirk.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 59 mil curtidas.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Ave noturna misteriosa, que era considerada extinta, ressurge na Austrália

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

Gilmar Mendes chama de 'incoerência' voto de Fux que absolveu Bolsonaro em julgamento do golpe

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

Trump diz que EUA atacaram outra embarcação venezuelana de drogas, matando três pessoas

Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Abics: exportação de café solúvel cai 4% sob efeito do tarifaço

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

Mercado de carbono não é ágil para promover transição energética