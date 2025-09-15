É falso que rappers cancelaram show por morte de Charlie Kirk

Não é verdade que os cantores Eminem, Dr. Dre, 50 Cent e Snoop Dogg tenham cancelado um voo de uma turnê mundial por causa da morte do ativista de extrema direita Charlie Kirk.

Não é possível encontrar fonte oficial que sustente a alegação do post nem pronunciamento nas redes sociais dos rappers. Além disso, eles não estão em turnê juntos.

O que diz o post

Imagens dos rappers Eminem, Dr Dre, 50 Cent e Snoop Dogg com bandeiras dos Estados Unidos são compartilhadas com a seguinte legenda enganosa: "A história parou esta manhã quando quatro ícones do rap — Eminem, Dr. Dre, 50 Cent e Snoop Dogg — cancelaram seu voo de turnê mundial no último minuto após saberem da morte de Charlie Kirk".

Por que é falso

Informação não tem fonte oficial. Não consta nas redes sociais dos rappers citados nenhuma informação sobre o suposto cancelamento de um voo de uma turnê conjunta. Também não consta que Eminem, Dr Dre, 50 Cent e Snoop Dogg estejam em turnê juntos. Além disso, se a informação fosse verdadeira teria sido noticiada, no mínimo, por veículos de imprensa dos Estados Unidos, o que não aconteceu (aqui).

Sem referência da imagem. Em uma busca reversa no Google Lens não foi possível localizar a origem da imagem usada no post desinformativo, apesar de os cantores já terem se apresentado juntos em algumas ocasiões. As imagens dos quatro em um palco com bandeiras dos EUA têm sido compartilhadas apenas com a desinformação. Uma análise do Hive Moderation, ferramenta que detecta o uso de IA ou deepfake, indicou 52% de probabilidade de ter sido gerada por Inteligência Artificial.

Ferramenta calcula probabilidade de conteúdo conter deepfake ou ter sido gerado por IA Imagem: Reprodução/Hive Moderation

Quem é Charlie Kirk? Influenciador e apoiador de Trump, ele foi morto no dia 10 de setembro aos 31 anos. Kirk foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). Ele chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia. Um homem identificado como Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso como suspeito de atirar em Kirk.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 59 mil curtidas.

