Downing Street denuncia 'linguagem incendiária' de Musk em protesto em Londres

15/09/2025 09h56

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por meio de seu porta-voz, condenou nesta segunda-feira (15) a "linguagem incendiária" usada pelo bilionário americano Elon Musk durante a manifestação de extrema direita que atraiu cerca de 150.000 pessoas em Londres no sábado. 

Musk, dono do X, discursou na marcha por videoconferência e pediu a dissolução do Parlamento britânico e a substituição do governo trabalhista. 

"Quer vocês escolham a violência ou não, a violência virá até vocês. Ou se defendem ou morrem", declarou Musk durante esta manifestação de escala sem precedentes no Reino Unido. 

O porta-voz de Starmer disse nesta segunda-feira que "a linguagem é claramente perigosa e incendiária. Ela ameaça com violência. Ela ameaça com intimidação em nossas ruas". 

A marcha foi convocada pelo ativista de extrema direita Tommy Robinson, de 42 anos, fundador da antiga Liga de Defesa Inglesa, que foi condenado diversas vezes, principalmente por perturbar a paz. 

Segundo a polícia, 150 mil pessoas compareceram à marcha, que desfilou pelo centro de Londres com bandeiras britânicas e inglesas. Alguns participantes carregavam faixas exigindo o fim da chegada de imigrantes sem documentos em pequenas embarcações que cruzam o Canal da Mancha, que separa a França da Inglaterra.

Várias figuras de extrema direita, incluindo Steve Bannon, ex-assessor do presidente dos EUA Donald Trump, juntaram-se ao protesto, disseram os organizadores. 

A manifestação resultou na prisão de 24 pessoas, segundo a polícia de Londres, cujos agentes enfrentaram "uma violência inaceitável" que deixou 26 membros da força de segurança feridos.

pdh-alm-psr/jvb/aa/fp

© Agence France-Presse

