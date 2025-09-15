Topo

Notícias

Dólar no fim de 2025 passa de R$ 5,55 para R$ 5,50, projeta Focus

Brasília

15/09/2025 08h59

A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,55 para R$ 5,50. Um mês antes, era de R$ 5,60. A estimativa intermediária para o fim de 2026 seguiu em R$ 5,60. Um mês antes, era de R$ 5,70.

A projeção para a moeda americana no fim de 2027 se manteve em R$ 5,60, ante R$ 5,70 há quatro semanas. A estimativa para o fim de 2028 caiu de R$ 5,56 para R$ 5,54. Um mês antes, era de R$ 5,70.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

