Dólar cai no Brasil com mercado à espera de Fed e BC

15/09/2025 09h12

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar iniciou a segunda-feira em baixa ante o real, acompanhando o recuo da moeda norte-americana no exterior, em meio à expectativa pelas decisões sobre juros do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, ambas na quarta-feira.

Às 9h58, o dólar à vista cedia 0,5%, a R$5,3268 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,23%, a R$5,358.

Na abertura do dia o BC informou que seu Índice de Atividade (IBC-Br) cedeu 0,5% em julho ante junho, em dados ajustados sazonalmente, ante uma expectativa de retração de 0,2% projetada por economistas em pesquisa da Reuters. Foi o terceiro mês consecutivo de retração da atividade.

O resultado do IBC-Br corrobora as avaliações de que a economia brasileira está desacelerando, o que é uma boa notícia sob o ponto de vista do controle da inflação. Em reação, as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) cediam nesta manhã.

No mercado de câmbio, a expectativa de que o Fed cortará sua taxa de juros em pelo menos 25 pontos-base na próxima quarta, somada à manutenção da Selic em 15% pelo BC brasileiro, seguia justificando a fraqueza do dólar, que nesta segunda-feira também cedia ante a maioria das divisas no exterior.

Às 9h53, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,34%, a 97,331.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,69%, aos R$5,3537.

O Banco Central fará às 11h30 leilão de até 40.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2025.

