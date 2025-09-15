DNA encontrado na cena do assassinato de Kirk coincide com o do suspeito, diz FBI

Os vestígios de DNA encontrados na cena do assassinato do influenciador conservador americano Charlie Kirk coincidem com o DNA do suspeito Tyler Robinson, declarou nesta segunda-feira (15) o diretor do FBI, Kash Patel.

Robinson, de 22 anos, foi preso na quinta-feira após uma perseguição de 33 horas e deve ser formalmente acusado pelo assassinato no final desta semana.

As autoridades disseram que o suspeito usou um rifle de sniper para matar Kirk com um único tiro no pescoço, a partir de um terraço.

"Posso informar hoje que o DNA encontrado na toalha que envolvia a arma e o DNA na chave de fenda foram processados positivamente e correspondem ao suspeito sob custódia", disse Patel na Fox News, referindo-se a uma chave de fenda recuperada na cena.

Patel também falou sobre um bilhete que se acredita que Robinson escreveu antes do crime.

O bilhete dizia "basicamente... 'tenho a oportunidade de eliminar Charlie Kirk', e vou aproveitá-la. O texto foi escrito antes do ataque a tiros", explicou Patel.

"Embora tenha sido destruída, encontramos evidências forenses do bilhete" na casa da família do suposto assassino, disse o diretor do FBI.

Kirk, um estreito aliado do presidente americano, Donald Trump, morreu baleado na quarta-feira durante um evento em uma universidade em Utah. Ele era o fundador do grupo político juvenil conservador Turning Point.

Kirk costumava usar TikTok, Instagram e YouTube para divulgar seus pontos de vista conservadores, incluindo duras críticas ao movimento pelos direitos transgêneros, e compartilhava trechos de suas interações em debates durante seus diversos eventos universitários.

O governador de Utah, Spencer Cox, disse que Robinson mantinha uma relação sentimental com um companheiro de quarto transgênero e tinha "ideologia de esquerda".

