Dino vê 'indícios de crimes' em R$ 670 mi em emendas e manda suspendê-las

O ministro do STF Flávio Dino determinou hoje que o governo suspenda o pagamento de emendas Pix para nove dos dez municípios que mais receberam esse tipo de modalidade de transferência nos últimos anos, por "indícios de crimes".

O que aconteceu

O valor total sob suspeita é de cerca de R$ 670 milhões. Dino determinou que o repasse seja suspenso, mas como são emendas Pix esses valores entre 2020 e 2024 já devem ter sido enviados aos nove municípios.

Ministro baseou decisão em um relatório da CGU (Controladoria-Geral da União). O documento mostrou irregularidades na alocação dos recursos em:

Rio de Janeiro (RJ) São João de Meriti (RJ) Carapicuíba (SP) Macapá (AP) Camaçari (BA) Coração de Maria (BA) São Luiz do Anauá (RR) Iracema (RR) Sena Madureira (AC)

Segundo a CGU, foram constatados indícios de: superfaturamento, desvio de recursos, favorecimento de empresas e ausência de comprovação de compras de bens. Além disso, os municípios também não atenderam as exigências de transparência para execução de emendas, como publicação nos Portais da Transparência municipais e uso de contas-corrente específicas para o recebimento dos valores.

Todos esses municípios estão na lista dos dez que mais receberam emendas individuais entre 2020 e 2024.

Dessa lista, a única cidade que não recebeu apontamentos da CGU foi São Paulo. Ao todo, esses dez municípios receberam R$ 724 milhões nessa modalidade de transferência nesses quatro anos. O valor repassado à capital paulista é R$ 54,8 milhões —e não consta entre as suspeitas apontadas pela Controladoria.

Dino também determinou que o material apurado pela CGU seja enviado à PF. Os dados devem fundamentar a abertura de novos inquéritos ou serão acrescentados aos que já existem, se for o caso.

A CGU também deve ampliar a auditoria das emendas Pix "à vista do altíssimo índice de problemas identificados", escreveu o ministro. "A continuidade é necessária para separar o joio do trigo, evitar injustiças, possibilitar o exercício pleno do direito de defesa e aplicar as sanções cabíveis após o devido processo legal".

Ministro também mandou investigar R$ 85 milhões em emendas sem plano de trabalho. Emendas direcionadas a 15 estados não informaram o autor da indicação ou a que se destinavam. Dino enviou as informações à PF, para apurar suspeitas de prevaricação, desobediência a ordem judicial, emprego irregular de verbas públicas, peculato e corrupção.