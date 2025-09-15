Dino suspende repasses de "emendas Pix" a nove municípios

Auditoria

Numa auditoria sobre a execução de tais emendas nos dez municípios que mais receberam esse tipo de recurso, a CGU só não encontrou irregularidades em relação à cidade de São Paulo. As outras nove cidades, e os respectivos tipos de irregularidades encontradas, são:

Carapicuíba (SP) - Falhas na formalização do processo licitatório relativo ao Contrato nº 145/2022;

São Luiz do Anauá (RR) - Obras paralisadas, com prazo de vigência exaurido;

São João de Meriti (RJ) - Indicativos de superfaturamento;

Iracema (RR) - Objetos executados fora das especificações técnicas;

Rio de Janeiro (RJ) - Indícios de superfaturamento;

Sena Madureira (AC) - Ausência de documentos comprobatórios de entrega de produto;

Camaçari (BA) - Desvio do objeto da execução do Contrato no. 320/2022;

Coração de Maria (BA) - Contratação de empresa sem comprovação de capacidade técnica;

Macapá (AP) - Indicativos de superfaturamento.

Em relação à transparência, a CGU observou ausência ou insuficiência de informações sobre as emendas nos Portais da Transparências desses mesmos municípios. Ainda, nessas mesmas cidades há irregularidades relativas à rastreabilidade dos recursos, como a não abertura de conta específica para o recebimento do dinheiro, uma determinação do Supremo.