Dino suspende repasses de "emendas Pix" a nove municípios

15/09/2025 12h44

Numa auditoria sobre a execução de tais emendas nos dez municípios que mais receberam esse tipo de recurso, a CGU só não encontrou irregularidades em relação à cidade de São Paulo. As outras nove cidades, e os respectivos tipos de irregularidades encontradas, são: 

  • Carapicuíba (SP) - Falhas na formalização do processo licitatório relativo ao Contrato nº 145/2022;
  • São Luiz do Anauá (RR) - Obras paralisadas, com prazo de vigência exaurido;
  • São João de Meriti (RJ) - Indicativos de superfaturamento;
  • Iracema (RR) - Objetos executados fora das especificações técnicas;
  • Rio de Janeiro (RJ) - Indícios de superfaturamento;
  • Sena Madureira (AC) - Ausência de documentos comprobatórios de entrega de produto;
  • Camaçari (BA) - Desvio do objeto da execução do Contrato no. 320/2022;
  • Coração de Maria (BA) - Contratação de empresa sem comprovação de capacidade técnica;
  • Macapá (AP) - Indicativos de superfaturamento.

Em relação à transparência, a CGU observou ausência ou insuficiência de informações sobre as emendas nos Portais da Transparências desses mesmos municípios. Ainda, nessas mesmas cidades há irregularidades relativas à rastreabilidade dos recursos, como a não abertura de conta específica para o recebimento do dinheiro, uma determinação do Supremo. 

