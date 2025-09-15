Topo

Notícias

Deputado bolsonarista diz que EUA deveriam dar 'olhadinha' no ator Wagner Moura

15/09/2025 16h48

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) fez uma publicação em seu perfil no X (antigo Twitter) em que sugere ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, dar "olhadinha" no ator Wagner Moura, a quem chamou de "extremista". Na mensagem publicada na noite de domingo, 14, Gayer acusa o ator de atacar o presidente americano Donald Trump e apoiar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), considerado pelo governo dos EUA como "violador de direitos humanos".

"Esse cara está morando nos EUA e continua apoiando Moraes, atacando TRUMP e dizendo que os EUA agora é uma ditadura. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse EXTREMISTA @DeputySecState @SecRubio", escreveu o deputado. Wagner Moura, que vive nos Estados Unidos com a família há sete anos, é protagonista do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, que tem como pano de fundo a ditadura militar no Brasil e foi escolhido para representar o País no Oscar 2026. O ator ganhou o prêmio de melhor ator do Festival de Cannes neste ano, primeira vez na história da categoria que um brasileiro foi premiado.

A mensagem do deputado foi publicada com o link para a entrevista do ator para a BBC News Brasil, em que o brasileiro fala que sentiu certa "inveja" vinda dos americanos quando o filme foi exibido em festivais pelo país. "A gente está hoje vendo as instituições funcionando, vendo um crime contra a democracia sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que nos festivais norte-americanos pelos quais o filme passou, a gente sentia uma certa tristeza dos americanos, quase uma inveja", disse na entrevista.

A comparação entre o julgamento que levou à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus por golpe de Estado e a falta de respostas da Justiça americana contra o ataque ao Capitólio em 2022 também é feita pela imprensa internacional. Dias antes do início do julgamento no STF, a revista britânica The Economist afirmou que Brasil estava dando "lição de maturidade democrática", com uma imagem do ex-presidente vestido de "Viking do Capitólio", símbolo do ataque à sede do Poder Legislativo do país.

Na mesma reportagem, Moura também tece críticas a política anti-imigração de Trump e afirma que período em que filme foi realizado, entre 2018 e 2022, foi marcado por "momento difícil para artistas, universidades e imprensa brasileiras", nos anos do governo Bolsonaro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Ave noturna misteriosa, que era considerada extinta, ressurge na Austrália

Trump anuncia três mortos em novo ataque contra lancha com "narcoterroristas da Venezuela"

Liga dos Campeões começa com gigantes europeus à caça do PSG

Gilmar Mendes chama de 'incoerência' voto de Fux que absolveu Bolsonaro em julgamento do golpe

Otimismo dos mercados parece 'desconectado' das incertezas econômicas, diz estudo

Trump diz que EUA atacaram outra embarcação venezuelana de drogas, matando três pessoas

Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Abics: exportação de café solúvel cai 4% sob efeito do tarifaço

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Manifestação de moradores de Machu Picchu interrompe serviço de trem

Mercado de carbono não é ágil para promover transição energética