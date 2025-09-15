Dentista faz dívida de R$ 400 mil por vício: 'Roubei os filhos pra apostar'

Um dentista de 45 anos foi interditado judicialmente após acumular mais de R$ 400 mil em dívidas por apostas online, medida tomada pela família para impedir que o vício colocasse em risco o sustento da casa e a manutenção do patrimônio.

Casado e pai de dois filhos, o dentista começou a investir em apostas esportivas há cerca de três anos. Depois as apostas migraram para cassinos online e ele perdeu o controle.

"Na prática, eu roubei o dinheiro dos meus filhos para apostar", admitiu ao relatar que chegou a usar a previdência das crianças no vício. O resgate da reserva, feita para garantir o futuro dos filhos, foi gasto em poucas horas em plataformas digitais.

A gravidade do vício do dentista foi descoberta recentemente, quando o pai decidiu pedir a interdição judicial. O objetivo foi proteger o filho e preservar o patrimônio diante do avanço das dívidas e da ameaça de ruptura familiar.

A decisão determinou o bloqueio das contas, a suspensão do CPF para movimentações financeiras e a exclusão do cadastro em sites de apostas.

Como tudo começou

O drama do dentista começou quando ele passou a apostar em esportes como futebol, futebol americano e tênis. Ele seguia perfis de dicas nas redes sociais e via nas apostas uma forma de complementar a renda.

A situação se agravou em 2024, quando ele migrou para cassinos online.

Nos esportes eu tinha que esperar o final do jogo para saber se ganhei ou perdi. Já nos cassinos essa espera é de apenas dez segundos. Foi aí que perdi o controle.

O celular virou o principal gatilho. Bastava um momento ocioso, como a falta de um paciente, para entrar em sites de apostas. "De vez em quando, a gente ganha, e isso cria a ilusão de que pode ganhar sempre. Nossa cabeça só se lembra das vitórias e esquece das perdas."

Apartamento em risco

Em março deste ano, o dentista acumulou uma dívida de R$ 60 mil. Já havia procurado um psiquiatra por conta própria, e os pais imaginaram um surto isolado. Envergonhado, jurava que não voltaria a apostar, mas seguia ocultando a dimensão do problema.

Três meses depois, as dívidas já passavam de R$ 400 mil. O pai dele descobriu que o apartamento fora colocado em risco sem o conhecimento da esposa, o que abalou a confiança da família.

O celular foi confiscado e apenas dois contatos ficaram liberados. A família buscou ajuda profissional, decidiu pela interdição e implantou uma planilha de fluxo de caixa para que a nora assumisse as contas, enquanto os parentes quitaram os empréstimos mais caros para salvar o imóvel.

A esposa pediu o afastamento temporário do marido e avisou que pensaria em divórcio em caso de reincidência. Para o pai, a interdição foi a única saída para tentar preservar a família.

A perda de confiança que este novo fato nos proporcionou, além do choque inesperado, levou-nos a tomar medidas extremas. É muito difícil para um pai fazer isto, mas tinha de ser feito.

Interdição e tratamento

O próprio dentista aceitou a interdição como forma de ajuda. "Eu já estava ciente de que, se tivesse dez reais na conta, eu iria apostar. Então para mim foi bem tranquilo aceitar essa interdição."

Hoje, ele faz sessões semanais de terapia cognitivo-comportamental, passa mensalmente por consultas psiquiátricas e toma medicações para controlar a compulsão.

O bloqueio de acesso ao celular também virou parte do processo. Com restrições para evitar sites de apostas, ele diz que passou a ler mais, dialogar melhor com a esposa e manter contato mais próximo com os pais.

"É um recomeço difícil, mas necessário", afirmou.

Proteção da família

Prevista no Código Civil, a interdição alcança pessoas que, embora lúcidas, repetem atos de dilapidação financeira que comprometem a própria subsistência, explica a advogada Luciana Codeço Rocha Prazeres Almeida, que atua no caso.

Foram bloqueadas contas e aplicações, suspensa a eficácia do CPF para atos patrimoniais e expedidas comunicações a Banco Central, Receita Federal, cartórios, Detran e instituições financeiras. Também houve exclusão dos cadastros em sites de apostas e notificação à Secretaria de Prêmios e Apostas para impedir o envio de mensagens promocionais ao celular.

Para conseguir a interdição, eles apresentaram relatórios que atestavam transtorno de jogo e ansiedade, além da anuência do paciente e do Ministério Público. A gestão financeira ficou sob responsabilidade da esposa, que atua como tutora, enquanto a Justiça fará avaliações periódicas para decidir se a interdição será mantida.

O alerta é claro: o vício em apostas online pode arruinar pessoas e famílias em pouco tempo. Trata-se de um problema de saúde pública que já repercute no Judiciário.

Luciana Codeço Rocha Prazeres Almeida

Prevenção e alerta

O vício em apostas online tem se tornado um problema de saúde pública crescente no Brasil. Segundo pesquisa realizada pela Unifesp com apoio da Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), quase 11 milhões de brasileiros apostam de maneira que pode colocar em risco sua saúde e finanças.

Para o pai do dentista, o caso mostra a importância de identificar sinais precoces. Ele defende que casais compartilhem informações financeiras, que familiares fiquem atentos a mudanças bruscas no comportamento e que, diante de suspeitas, limitem o acesso ao celular e às plataformas digitais.

O paralelo é com o cigarro, que já teve propaganda irrestrita e depois foi restringido. Tanto o pai quanto a advogada acreditam que o Brasil deverá rever a regulação das apostas, impondo limites à publicidade e exigindo mecanismos de autolimitação das plataformas.

O dentista afirma que se manterá firme no propósito de superar o vício.