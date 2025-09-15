Democratas dos EUA pressionam Trump por acordo que limite produção da China

Por Lewis Jackson e Amy Lv

(Reuters) - Os democratas norte-americanos pediram ao governo Trump que pressione a China a conter a "superprodução estrutural", essencialmente reformulando o modelo econômico de Pequim, enquanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, mantém conversas com autoridades chinesas na Espanha.

Membros democratas de um comitê da Câmara dos Representantes sobre a China disseram que qualquer acordo comercial bilateral deve incluir "exigências vinculativas" sobre Pequim para reduzir o excesso de capacidade industrial, de acordo com uma carta enviada a Bessent e a outras autoridades comerciais de alto escalão na sexta-feira e vista pela Reuters.

A China produz muito mais produtos manufaturados do que pode ser consumido internamente, alimentando enormes remessas para o exterior e guerras de preços no mercado. Embora as autoridades chinesas tenham rejeitado repetidamente as afirmações dos EUA sobre excesso de capacidade, Pequim lançou uma campanha contra a deflação e as guerras de preços em alguns setores.

Bessent e o representante comercial Jamieson Greer, abordados na carta juntamente com o secretário de Comércio Howard Lutnick, iniciaram negociações em Madri no domingo com uma equipe chinesa liderada pelo vice-primeiro-ministro He Lifeng.

Os departamentos do Tesouro e do Comércio não responderam a perguntas sobre a carta.

A carta dos membros do Comitê Seleto da Câmara sobre a China, repetindo argumentos do governo Biden, especialmente da ex-secretária do Tesouro Janet Yellen, dificilmente influenciará o governo republicano de Donald Trump. No entanto, ela ressalta a profunda preocupação com a China em Washington, onde acordos bipartidários são raros.

"O uso histórico e destrutivo da superprodução estrutural pela RPC para impulsionar o crescimento econômico tem um custo indiscutível para a indústria, o emprego e a estabilidade dos mercados internacionais dos EUA", diz a carta, referindo-se ao nome oficial do país asiático, República Popular da China.

As duas maiores economias do mundo têm lutado para transformar uma trégua sobre tarifas de três dígitos, estendida por 90 dias no mês passado, em um acordo comercial duradouro para lidar com reclamações que vão desde o fentanil e o déficit comercial dos EUA até a propriedade do TikTok.

O excesso de capacidade deve ser abordado nas negociações, diz a carta, citando as indústrias de aço e painéis solares da China como exemplos em que uma expansão maciça da oferta foi seguida por ondas de exportações que prejudicaram empregos e a indústria nos EUA e em outros lugares.

O governo também deve capitalizar a angústia que essas exportações causam aos aliados e parceiros e trabalhar com eles para construir uma resposta internacional ao excesso de capacidade da China, diz a carta.

Isso exige uma abordagem "mais equilibrada" às tarifas, acrescenta, referindo-se à ferramenta de política econômica preferida pelo governo Trump.

O governo Trump impôs tarifas a aliados próximos, como Coreia do Sul e Japão, embora alguns impostos tenham sido posteriormente reduzidos em troca de promessas de investimento ou cortes tarifários recíprocos.

(Reportagem de Lewis Jackson e Amy Lv em Pequim; reportagem adicional de David Lawder em Washington)