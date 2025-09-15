Topo

Notícias

Déficit primário de 2025 segue em 0,52% do PIB, aponta Focus

Brasília

15/09/2025 09h04

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 se manteve em 0,52% do Produto Interno Bruto (PIB). Um mês antes, era de 0,50%. A meta fiscal é de déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária para o déficit primário do setor público em 2026 permaneceu em 0,60% do PIB, pela quarta semana consecutiva. O alvo do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

Nominal

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 seguiu em 8,50% PIB. Um mês antes, era de 8,40%. A mediana para o rombo nominal de 2026 permaneceu em 8,40% do PIB. Quatro semanas antes, era de 8,45%.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 se manteve em 65,80% pela 15ª semana seguida. A estimativa intermediária para 2026 passou de 70,08% para 70,10%. Quatro semanas atrás, estava em 70,10%.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Trump promete decretar emergência nacional em Washington por disputa com serviço de imigração

Assassinato de Charlie Kirk comove os EUA e reascende polarização política

Estrelas da televisão brilham no tapete vermelho do Emmy

EUA dizem que China divulga narrativas "falsas" sobre 2ª Guerra Mundial para pressionar Taiwan

Motivação de assassino de Kirk ainda é incerta, diz governador de Utah

França julga 12 ativistas pró-eutanásia em pleno debate político sobre o tema

Principais pontos do novo acordo da OMC sobre pesca

Alison dos Santos vai às semifinais dos 400m com barreiras no Mundial de Atletismo

Sánchez reitera sua 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Como está situação das crianças ucranianas sequestradas

Agricultura: exportação do agronegócio cresce 1,5% em agosto, a US$ 14,29 bilhões