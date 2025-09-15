Topo

Notícias

Copa feminina de 2027 será 'oportunidade muito importante', diz lateral Tamires

15/09/2025 17h48

Referência do futebol feminino no país, a lateral Tamires acredita que a Copa do Mundo de 2027, que terá o Brasil como sede, será "um marco" para alavancar a modalidade.

Pentacampeão mundial no masculino, o Brasil ainda busca seu primeiro título no feminino, apesar de contar com grandes estrelas, como a 'Rainha' Marta.

"É uma oportunidade muito importante para todas", disse Tamires em entrevista à AFP, após conquistar pela sexta temporada consecutiva o título do Brasileirão pelo Corinthians, que na final disputada no último domingo derrotou o Cruzeiro.

"Estamos evoluindo o futebol feminino (...) Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade", acrescentou a experiente jogadora de 37 anos, enquanto o Brasil se prepara para ser o primeiro país sul-americano a receber a Copa feminina, de 24 de junho a 25 de julho de 2027.

- A cada ano, "um passo à frente" -

Tamires tem mais de 100 jogos pela Seleção e já participou de três Mundiais (2015, 2019 e 2023) e três edições edições dos Jogos Olímpicos (Rio-2016, Tóquio-2020 e Paris-2024), conquistando uma medalha de prata na capital francesa.

Pergunta: Você esteve presente nos seis títulos consecutivos do Corinthians, como vive este momento?

Resposta: "Estou muito feliz. É um trabalho de muitos anos desde 2013, quando ganhei meu primeiro título com o Centro Olímpico e, agora que voltei para o Brasil. A gente vem conquistando títulos e é bastante gratificante. É um trabalho muito sólido, muito bem feito. Cada dia, a cada ano, dando um passo à frente, mostrando nosso potencial".

P: O nível do futebol feminino no Brasil está aumentando?

R: "Estamos evoluindo o futebol feminino, que isso é o que a gente quer (...). Cada vez, a cada ano, vai só aumentando o nível de competitividade e é o que a gente quer que aconteça. A gente que está há tantos anos assistindo ao futebol feminino".

P: O Corinthians domina com muita autoridade. Os outros clubes também têm potencial?

R: "O Cruzeiro foi difícil. A gente quer que cada vez mais clubes tenham esse potencial que o Cruzeiro e o Corinthians demonstraram aqui".

- "A gente vem empoderando o futebol feminino" -

P: O Brasil será sede da Copa de 2027, é o estímulo que faltava para tentar ganhar terreno em relação aos Estados Unidos e à Europa e em toda a América do Sul?

R: "É uma oportunidade muito importante para todos. Vamos lá, vamos crescer juntas".

P: O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está promovendo uma lei para impulsionar o futebol feminino no Brasil. Entre outras coisas, a lei propõe a criação de um fundo com capital público e privado para financiar competições e infraestrutura. Como as jogadoras estão recebendo essa notícia?

R: "É importante. Cada vez mais a gente vem empoderando o futebol feminino (...) não tínhamos tanto apoio nacionalmente e hoje a gente está tendo esse apoio nacional, do governo, do presidente, quando o Mundial pode ser um marco".

erc/ffb/raa/cb/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Braga apresenta a Haddad últimos ajustes no texto que regulamenta a reforma tributária

Como empata com Genoa (1-1) pela 3ª rodada do Italiano; Cremonese segue invicta

Wall Street fecha em alta e bate novos recordes antes de reunião do Fed

Moraes encerra processo de 'Débora do batom' e determina pena em casa

Trump assina decreto para enviar Guarda Nacional a Memphis

Trump tem como alvo Memphis na repressão ao crime e está de olho em Chicago

Preços do petróleo fecham em alta após ataques ucranianos na Rússia

Moraes cobra polícia do DF por demora para levar Bolsonaro para casa

Sánchez reitera 'profunda admiração' pelos protestos pró-palestinos na Volta da Espanha

Copa feminina de 2027 será 'oportunidade muito importante', diz lateral Tamires

Ave noturna misteriosa, que era considerada extinta, ressurge na Austrália