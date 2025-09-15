Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de liberação

O governo federal já disponibilizou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. A liberação do dinheiro segue o mês de nascimento do trabalhador, o que significa que quem nasceu em janeiro, por exemplo, já pode realizar a retirada.

Calendário do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: de 2/01 a 31/03

Nascidos em fevereiro: de 3/02 a 30/04

Nascidos em março: de 3/03 a 30/05

Nascidos em abril: de 1/04 a 30/06

Nascidos em maio: de 2/05 a 31/07

Nascidos em junho: de 2/06 a 29/08

Nascidos em julho: de 1/07 a 30/09

Nascidos em agosto: de 1/08 a 31/10

Nascidos em setembro: de 1/09 a 28/11

Nascidos em outubro: de 1/10 a 30/12

Nascidos em novembro: de 3/11 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: de 1/12 a 27/02/2026

Entenda o saque-aniversário

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite ao trabalhador retirar uma parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que completa aniversário. Porém, em caso de demissão, ele não terá acesso ao valor total da conta, mas apenas à multa rescisória.

Já no formato tradicional (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo do FGTS, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A escolha por essa modalidade é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para recebimento do valor, que é liberado em até 5 dias úteis quando a solicitação ocorre no mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica Federal.

Caso o trabalhador queira voltar ao saque-rescisão, também é possível solicitar pelo aplicativo, desde que não exista contrato de antecipação ativo. Entretanto, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Valor do saque-aniversário

O montante liberado varia conforme o saldo das contas do trabalhador no FGTS, sendo calculado por uma alíquota de 5% a 50%, somada a uma parcela fixa, de acordo com a faixa de saldo.