Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com vínculo formal agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando parte do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, dentro da iniciativa chamada Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito vinculado ao FGTS?

Funcionários contratados pelo regime CLT podem aderir a essa modalidade. A proposta foi criada pelo governo federal como uma alternativa de acesso ao crédito. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou diretamente em bancos participantes do programa.

No pedido, o trabalhador indica o valor que deseja, e o sistema exibe diferentes ofertas - semelhante a um leilão, em que é possível selecionar a proposta mais interessante, levando em conta taxas de juros e prazos de quitação.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. De acordo com o governo, isso permite oferecer juros menores do que os praticados no consignado tradicional. Após a contratação, o acompanhamento das prestações pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É possível utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, toda a multa rescisória (100%) pode ser direcionada para liquidar a dívida. A troca de emprego dentro da CLT não altera os contratos em andamento.

A administração do programa caberá ao Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por propor normas e definir limites de juros.

Quem já tem empréstimo com desconto em folha pode transferir o contrato para essa nova linha desde 25 de abril. Um dos principais objetivos do projeto é reduzir o risco de superendividamento.

Essa alternativa pode ser interessante para quitar dívidas mais caras, como as do cartão de crédito rotativo. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), esse crédito também pode ser usado para resolver pendências no cheque especial ou em empréstimos pessoais do tipo CDC. "Em situações de emergência e falta de reserva financeira, essa modalidade tende a ser mais adequada do que outras disponíveis no mercado", afirma.

No entanto, o recurso não é o mais indicado para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam margem consignável pelo INSS. "Nesses casos, o consignado vinculado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois oferece taxas mais baixas que o consignado CLT", ressalta a especialista.

Antes de assinar o contrato, é essencial analisar o CET (Custo Efetivo Total), que representa o valor real da dívida. Leticia alerta: "Evite assumir prestações que comprometam demais o orçamento. O empréstimo pode ser útil, por exemplo, na compra de um imóvel, mas não faz sentido se a finalidade for apenas cobrir gastos cotidianos".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo, é necessário ter uma conta no Gov.br. O procedimento é o seguinte:

Acesse o portal Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro login; Concluído o cadastro, a Carteira de Trabalho Digital já estará disponível no app (para Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.A versão digital do documento é emitida de forma automática. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todos os brasileiros com CPF já possuem a carteira ativa. Quem nunca teve emprego formal encontrará apenas as informações básicas de identificação civil.

* Com informações de reportagens publicadas em 09/02/2022 e 21/03/2025.