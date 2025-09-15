Como empata com Genoa (1-1) pela 3ª rodada do Italiano; Cremonese segue invicta

Apesar de um gol espetacular do argentino Nico Paz no primeiro tempo, o Como, comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas, acabou empatando em casa por 1 a 1 com o Genoa nesta segunda-feira (15), na partida que encerrou a terceira rodada do Campeonato Italiano.

Foi aos 13 minutos que o argentino de 21 anos, ex-jogador do Real Madrid, recebeu a bola de Álvaro Morata, driblou dois adversários e chutou de pé esquerdo de fora da área para fazer 1 a 0.

Paz, que marcou seu segundo gol em três rodadas, recebeu antes da partida o troféu de melhor jogador jovem da Serie A do mês de agosto.

Mas a reta final da partida foi difícil para a equipe de Fàbregas, que teria subido ao topo da tabela se tivesse vencido.

Primeiro com a expulsão do zagueiro espanhol Jacobo Ramón (88') e depois com o gol nos acréscimos do ganês Caleb Ekuban (90'+2) para o Genoa.

O Como ocupa a 9ª posição na tabela, enquanto o time genovês permanece em 15º.

Também nesta segunda-feira, a Cremonese (3º), sensação deste início da temporada italiana, permaneceu invicta após empatar em 0 a 0 com o Hellas Verona (17º), que ainda não venceu no campeonato.

O veterano atacante inglês Jamie Vardy estreou pelo time de Cremona nessa partida, entrando em campo no segundo tempo.

--- Resultados da 3ª rodada do Campeonato Italiano:

- Sábado:

Cagliari - Parma 2 - 0

Juventus - Inter 4 - 3

Fiorentina - Napoli 1 - 3

- Domingo:

Roma - Torino 0 - 1

Pisa - Udinese 0 - 1

Atalanta - Lecce 4 - 1

Sassuolo - Lazio 1 - 0

Milan - Bologna 1 - 0

- Segunda-feira:

Hellas Verona - Cremonese 0 - 0

Como - Genoa 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Juventus 9 3 3 0 0 7 3 4

3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2

6. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1

7. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3

8. Cagliari 4 3 1 1 1 3 2 1

. Como 4 3 1 1 1 3 2 1

10. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4

11. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

12. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1

13. Bologna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. Genoa 2 3 0 2 1 1 2 -1

16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2

17. Hellas Verona 2 3 0 2 1 1 5 -4

18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2

19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

20. Lecce 1 3 0 1 2 1 6 -5

./bds/iga/raa/aam/cb

© Agence France-Presse