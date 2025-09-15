Com Bolsonaro preso, Moraes libera Michelle a fazer grupo de oração em casa

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro a receber um grupo de oração em casa na próxima quarta-feira (17).

O que aconteceu

Moraes respondeu a uma petição protocolada pela defesa de Jair Bolsonaro (PL) na tarde de hoje. Como o ex-presidente está em prisão domiciliar, as visitas precisam ser autorizadas pelo STF, exceto de familiares e advogados.

Ministro disse que "não há óbice" para o deferimento do pedido. Ao autorizar a realização do grupo de oração, Moraes afirmou que todos os presos, sejam provisórios ou definitivos, têm direito à assistência religiosa, conforme a Constituição e a Lei de Execuções Penais.

Michelle reclamou de suposta "perseguição religiosa" em discurso no 7 de Setembro. "Eu não posso fazer um culto religioso porque ele [Moraes] não permitiu e eu pedi. Libera a petição. Libera os meus irmãos para estarem comigo nesse momento", disse a ex-primeira-dama na Avenida Paulista.

Não houve decisão de Moraes que proibisse os cultos domésticos. Em documentos protocolados nos dias 19 e 25 de agosto, a defesa de Bolsonaro comunicou sobre a presença do grupo de oração na residência. A justificativa foi que essas reuniões já aconteciam antes da imposição das medidas cautelares. Portanto, fariam parte da rotina familiar e seriam mantidas semanalmente, salvo se o ministro determinasse o contrário.

O UOL procurou membros do grupo de oração após o discurso de Michelle. O deputado distrital Thiago Manzoni (PL) afirmou que as reuniões estavam sendo realizadas em outras residências devido às determinações do STF. "O ministro relator não analisou os pedidos feitos pela defesa. Então, não estamos nos reunindo na casa da Michelle", disse a advogada Renata Falzoni, que também participa das reuniões.

A assessoria de Michelle alega que, como não havia resposta do ministro a esses documentos, os grupos de oração não podiam ser realizados na casa dela. "Até o presente momento, assim como o juiz está fazendo em relação aos agravos apresentados contra as medidas cautelares e à prisão domiciliar, não houve despacho nessas temáticas. Portanto, não há autorização de acesso e, em consequência, não podem ser realizados os cultos domésticos", disse em resposta ao questionamento do UOL no dia 9.

Grupo de oração de Michelle tem deputado e sócia do grupo Legendários. Dirce Dias de Andrade Carvalho é sócia do Legendários de Brasília, um movimento cristão voltado para homens que visa "resgatar casamentos e mudar vidas". Na lista de integrantes também está um assessor da senadora Damares Alves (Republicanos-DF).

Na decisão de hoje, Moraes ressaltou que todos que forem à residência de Bolsonaro devem ser revistados. "Todas as visitas devem observar as determinações legais e judiciais anteriormente fixadas, bem como, nos termos da decisão de 30/8/2025, serão realizadas vistorias nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência do réu", declarou.

A doutora em direito constitucional Joana Zylberstajn avalia que não houve restrição à liberdade religiosa neste caso. "É um direito constitucional receber assistência religiosa em locais de privação de liberdade" explica a advogada . Mas "ali (a residência de Bolsonaro) é um lugar de cumprimento de uma decisão judicial, por isso a necessidade de autorização. Quem está cuidando da execução daquela pena precisa dizer quando, como, que horas".

*Colaboraram Anna Satie e Mateus Araújo, do UOL, em São Paulo, e Felipe Pereira, em Brasília.