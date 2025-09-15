CNU 1: aprovados devem manifestar interesse em cargos até quinta-feira

Lista de espera

Os aprovados que não manifestarem interesse no prazo serão retirados da lista de espera e não concorrerão em futuras convocações desta edição do concurso. O procedimento tem o objetivo de deixar na lista de espera somente os candidatos que ainda têm real interesse na vaga.

O Ministério da Gestão esclarece que a manifestação de interesse não gera direito adquirido à vaga, nem garante nomeação ou posse. Para conferir as vagas em que está em lista de espera, o aprovado deve acessar sua área do candidato no site do CPNU 1.

O candidato deverá ter a conta Gov.Br de nível Prata ou Ouro e, dentro da plataforma Sou.Gov, precisará confirmar o interesse separadamente em cada cargo que aparece na lista de espera.

Para acelerar futuros procedimentos de nomeação e posse pelos órgãos participantes do concurso unificado, a recomendação é que aqueles que já têm certeza que não vão assumir a vaga respondam à manifestação de "não tenho interesse"

Até quinta-feira, o candidato pode mudar a escolha quantas vezes desejar.

Resultados

Com base nas manifestações de interesse dos candidatos, as novas listas de espera por vagas do CNU 1 serão divulgadas pelo Ministério da Gestão até 10 de outubro.

Todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail cadastrado no ato de inscrição do concurso de 2024 e, também, receberão aviso por meio da caixa postal individual da plataforma Gov.Br.