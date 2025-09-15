99,9% pontual e show surpresa: os melhores transportes públicos do mundo

A revista britânica especializada em turismo Condé Nast Traveller divulgou no último mês um ranking com os melhores sistemas de transporte público do mundo.

O que aconteceu

Lista levou em consideração eficiência, baixos custos e sustentabilidade. Acessibilidade também entrou na equação, ou seja, se os sistemas são adaptados para receber também cadeirantes e outros passageiros de mobilidade limitada.

Design, arquitetura e obras de arte nas estações também foram avaliados. O time de editores internacionais da Traveller, que possui jornalistas e colaboradores em diversos países, ainda deu pontos para a limpeza e o nível de confiabilidade do serviço —ou seja, se o transporte funciona sempre nos dias, horários e condições originalmente ofertados.

Cidades não foram ranqueadas em ordem específica. Ou seja, não foi divulgado o primeiro lugar dentre os nove melhores sistemas. Confira a lista abaixo.

As cidades com os melhores transportes públicos do mundo

Hong Kong, Região Administrativa Especial da China

Hong Kong Imagem: LeeYiuTung/Getty Images

O sistema de transporte público de Hong Kong teve seu serviço considerado "extenso, acessível e barato", tanto que a maioria dos residentes da cidade não usa carros. A revista recomenda explorar a cidade pelo seu Tramway, um bonde de dois andares, ou até pelo teleférico. Balsas ainda permitem visitar ilhas vizinhas.

Pontualidade e preço: Os trens da cidade estão no horário em 99,9% das vezes, segundo a Traveler, com 97 de suas 98 estações acessíveis no nível da rua. Cada uma delas oferece wi-fi gratuito, estações de recarga de celulares e banheiros públicos limpos. Diversas já oferecem espaços para mães amamentarem. Bilhetes custam US$ 0,60 ou R$ 3,24.

Delhi, Índia

Delhi, na Índia Imagem: Ivo_Eterovic/Getty Images

O metrô de Delhi se destaca pela limpeza, segurança e eficiência em suas 12 linhas que ligam a cidade às vizinhas por meio de 288 estações com banheiros, ar condicionado e elevadores. Atualmente em expansão, o sistema deve ganhar 45 novas estações até 2026 e foi o primeiro do mundo a receber créditos de carbono da ONU por reduzir emissões de gases que causam o efeito estufa. 35% da energia que o move vem de fontes renováveis.

Pontualidade e preço: Trens passam pelas estações a cada dois a cinco minutos em horário de pico (e a cada 10 minutos fora destes períodos). Desde 2010, há vagões dedicados às mulheres. A passagem é calculada com base na distância a ser percorrida, mas custa a partir de US$ 0,12 ou R$ 0,65.

Tóquio, Japão

Tóquio, Japão Imagem: Hiro1775/Getty Images/iStockphoto

O metrô de Tóquio é um dos mais movimentados do mundo, mas tem reputação de ser rápido, amplo e limpo —os trens passam por uma manutenção com limpeza profunda a cada 15 dias. Mesmo para quem não fala japonês, as linhas identificadas por números, letras ou cores ajudam a orientar facilmente os usuários durante viagens silenciosas. A maioria das estações conta com elevadores para cadeirantes ou pessoas com bagagem e carrinhos.

Pontualidade e preço: Andar de transporte público em Tóquio é simples pela pontualidade e por levar todo mundo a praticamente todo lugar, garante a Traveler. Bilhetes de metrô podem ser comprados em qualquer estação, com preços de adultos a partir de 180 ienes ou R$ 6,59.

Cidade-Estado de Singapura

Singapura Imagem: Yulia-B/Getty Images

O MRT, sistema de trens de superfície de Singapura, possui seis linhas e 140 estações, mas deve dobrar de tamanho até 2040. Atualmente, ele já carrega três milhões de pessoas por dia —em um país que tem pouco mais de 5,5 milhões de habitantes. Toda a sinalização e anúncios são feitos nas quatro línguas oficiais de Singapura: inglês, chinês, malaio e tamil, o que o torna fácil de navegar. Passarelas protegidas levam a cada estação, garantindo a segurança.

Pontualidade: Os trens de superfície são fáceis e previsíveis, passando a cada cinco a sete minutos na maior parte do dia, mas a cada dois ou três minutos apenas durante o horário de pico. A rede é complementada pelo LRT, uma espécie de bonde elétrico, que tem duas linhas e faz outras 40 paradas.

Londres, Reino Unido

Londres, Reino Unido Imagem: Toby Melville/Reuters

Os ônibus de dois andares vermelhos são parte da identidade londrina e um símbolo britânico, mas a cidade também teve o primeiro metrô do mundo —além de um dos mais vastos atualmente, com 272 estações. Quase metade delas opera 24 horas por dia. A nova linha Elizabeth, lançada em 2022, também é energeticamente eficiente e conecta a cidade ao seu principal aeroporto internacional, o Heathrow.

Pontualidade: A linha Elizabeth melhorou a performance da rede local, levando usuários da periferia ao centro da cidade em 45 minutos. Os ônibus contemplam 675 rotas e um sistema de teleféricos e bikes compartilhadas amplia atualmente o alcance, diminuindo atrasos.

Seul, Coreia do Sul

Seul, Coreia do Sul Imagem: SeanPavonePhoto/Getty Images/iStockphoto

Outra megacidade asiática, Seul também tem um dos maiores e mais rápidos sistemas de transporte público do mundo, considerado fácil de navegar até mesmo para quem não vive por lá, com placas em coreano, inglês, chinês e japonês, além de linhas identificadas por cores e números. O conforto é outro ponto positivo no metrô, já que diversas estações possuem butiques, lojas de conveniência e oferecem até shows surpresas.

Pontualidade: O sistema também é tido como um dos mais confiáveis globalmente. Trens e metrôs têm assentos prioritários para idosos, pessoas com deficiência ou crianças de colo, além de assentos específicos para grávidas. No ônibus, muitos lugares são aquecidos.

Medellín, Colômbia

Medellín, Colômbia Imagem: Getty Images

Inaugurado em 1995, o sistema de metrô de Medellín foi considerado uma raridade: "um exemplo estelar de como transporte bem executado pode ser divertido, funcional e ajudar a elevar uma cidade inteira", diz a revista. Além de oferecer linhas de trens rápidos (e limpos), a cidade possui bondes, ônibus e trólebus que se interligam.

Pontualidade: O sistema de Medellín é complementado pelo Metrocable, uma rede de sete linhas de teleféricos que ligam a cidade a áreas isoladas e diminuem trajetos de duas horas para apenas 30 minutos. Apesar de não categorizar o transporte local como pontual, a publicação destacou que foi cuidadosamente planejado para atender bem à comunidade.

Washington, DC, EUA

Washington, DC, EUA Imagem: Vladone/Getty Images

O segundo sistema mais movimentado dos EUA serve à capital do país, além de suas periferias nos estados de Virgínia e Maryland. Trens, ônibus e bikes compartilhadas cobrem de maneira bem completa a região e facilitam a circulação. Cada estação de metrô tem elevadores para cadeirantes ou pessoas com carrinhos, além de banheiros novos —todos os 169 toaletes foram reformados nos últimos 14 anos.

Preço: Bilhetes para trajetos dentro de Washington custam US$ 2 ou R$ 10,78, mas o gasto é baseado na distância para chegar até paradas em Virgínia ou Maryland. A Traveller não avaliou a pontualidade do sistema local.

Estocolmo, Suécia

Estocolmo, Suécia Imagem: Reprodução/Wikimedia Commons

A capital da Suécia é composta por 14 ilhas conectadas por um sistema de transporte público tão robusto que tem um metrô com 100 estações, além de balsas, ônibus e bondes. O Tunnelbana, metrô da cidade, é considerada a galeria de arte mais longa do mundo, com estações que tornam a arte acessível a todos. 94 das 100 paradas exibem trabalhos de 250 artistas como pinturas, esculturas e instalações.

Pontualidade e preço: Além de confiável, o metrô local é limpo, climatizado e sustentável. Mas o passeio é salgado: bilhetes para balsa, metrô ou ônibus custam o mesmo —42 coroas suecas ou R$ 24,33.