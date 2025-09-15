Cármen diz que não há democracia de 'cativos' da retórica de redes sociais

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, afirmou hoje que o Brasil, uma das quatro maiores democracias do mundo em número de eleitores, não pode se deixar enganar por retóricas que fazem a população "refém" daquilo que foi a conquista dos direitos humanos.

O que aconteceu

Ministra discursou durante abertura do Fórum Nacional Verdemocracia, em Belém. É o primeiro discurso público de Cármen Lúcia desde a sessão do STF de quinta-feira (11), quando ela votou para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete aliados por tentativa de golpe de Estado. Ela exaltou a importância da democracia, lembrou que sempre houve tentativas de acabar com os espaços democráticos e que não há "democracia de cativos", em referência às pessoas presas às retóricas das redes sociais.

Fala ocorreu na data em que se comemora o dia da democracia. A ministra aproveitou o simbolismo para reforçar a importância do regime democrático e do sistema eleitoral brasileiro. "Nós somos uma das quatro ditas maiores democracias no mundo pelo número de eleitores e por manter as instituições funcionando de maneira adequada, de maneira devida", afirmou.

Ministra afirmou que somente o espaço democrático garante liberdades e criticou a "captura" de pessoas pelos algoritmos das redes sociais. "As tecnologias, que são máquinas a serviço do ser humano, se tornaram hoje capturas fáceis de algoritmos que são pagos, que são financiados, que têm os seus donos, que não têm nenhuma transparência, segundo a vontade e o interesse de umas poucas pessoas. Ser livre é não se deixar ser cativo nem de pessoas, e menos ainda de máquinas", disse.

Ela ainda afirmou que é necessário ter cuidado com retóricas que acabam ameaçando direitos conquistados. Citou como exemplo pessoas que criticam a retirada de publicações consideradas difamatórias nas redes sociais e comparou a situação às regras de trânsito, para lembrar que há necessidade de regras em todos os ambientes.

Quando eu dirijo, vejo uma placa de contramão, paro e dou a volta, nunca pensei na minha vida que aquela ordem de que eu não posso transitar por ali fosse um sequestro ou uma limitação à minha liberdade de locomoção. Apenas eu tenho um carro e, tendo carro, eu não posso fazer o que eu quero com esse carro.(...)

Quando a expressão é uma manifestação da liberdade, está constitucionalmente garantida. Quando a expressão é a prática de um crime contra a honra de alguém, também é crime no Brasil, desde 1940. Simples assim. Não nos deixemos enganar por retóricas que nos fazem refém daquilo que foi a conquista democrática de direitos humanos para todos

Cármen Lúcia, presidente do TSE, em discurso durante evento em Belém

Ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF, também participou do evento. Na semana passada, ele também votou pela condenação de Bolsonaro e dos demais. Zanin foi ministro substituto do TSE e diretor da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. O evento é organizado pelo TSE em parceria com o TRE-PA (Tribunal Regional Eleitoral do Pará) para discutir os desafios das eleições do ano que vem.

Condenação de Bolsonaro

Voto de Cármen Lúcia levou o STF a formar maioria para condenar Bolsonaro e aliados. Ela foi a terceira dos cinco ministros da Primeira Turma a votar pela condenação do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

Ainda cabe recurso da decisão. O STF vai divulgar o acórdão, o documento oficial da condenação, e só a partir daí a defesa do ex-presidente poderá apresentar recursos. Só depois de concluídas as análises deles é que Bolsonaro só deverá ser preso.