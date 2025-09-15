Após brigas públicas, Carlos Bolsonaro elogia Michelle: 'Guerreira'

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) elogiou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, a quem chamou de "guerreira". Os dois têm uma relação conturbada há anos.

O que aconteceu

"A Michelle está sendo uma guerreira com ele [Jair Bolsonaro]", disse Carlos. "De manhã, de tarde, de noite, qualquer horário. De uma maneira forte que eu não sei nem explicar", acrescentou. O elogio foi feito ontem à noite, em uma live com o senador Magno Malta (PL-ES), ao comentar a saúde do ex-presidente.

Michelle e Carlos não têm uma boa relação. Durante uma entrevista em fevereiro, Bolsonaro revelou que os dois não se falavam e deu a entender que o motivo seria ciúmes.

A ex-primeira-dama também já disse que não conversa com o enteado. "Ele tem o gênio dele, eu tenho o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver", declarou em março.

Carlos falou sobre a saúde de Bolsonaro após a condenação. O ex-presidente passou por procedimento médico ontem para retirada de manchas na pele e segue em tratamento de hipertensão e refluxo, de acordo os médicos. "A situação dele é delicada, cada dia come menos", disse Carlos. Segundo o filho 02, o ex-presidente tem "vômitos e soluços constantes".