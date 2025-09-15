Topo

'Careca do INSS' decide não depor, e reunião da CPMI do INSS é cancelada

"Careca do INSS" é acusado de envolvimento no esquema de descontos ilegais de aposentadoria - Reprodução/Redes sociais
15/09/2025 11h32Atualizada em 15/09/2025 11h53

Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", cancelou o depoimento que daria à CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS. Com isso, a reunião de hoje da comissão foi cancelada.

O que aconteceu

Defesa de Antunes informou hoje de manhã que ele não compareceria à CPMI. Decisão do ministro André Mendonça, do STF, garantiu que os investigados não são obrigados a prestar depoimento.

A defesa dele havia confirmado a participação ontem e disse que ele responderia a todas as perguntas. Num primeiro momento, no entanto, o advogado informou que o investigado não participaria da comissão.

O presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que ausência de Antunes é "lamentável". "Perdemos a oportunidade de ouvir hoje um dos principais investigados no escândalo (...), mas a comissão seguirá trabalhando para que a verdade venha à tona", disse em comunicado.

A expectativa dos deputados e senadores era extrair de Antunes mais nomes de envolvidos nos desvios do INSS. Havia uma avaliação de que ele poderia fornecer mais informações relevantes do que outras pessoas que já foram ouvidas.

Antunes é apontado pela Polícia Federal como um dos operadores do esquema de desvios de aposentadorias e pensões. De acordo com a investigação, a fraude teria gerado prejuízo de até R$ 6,3 bilhões para aposentados e pensionistas. A PF diz que ele recebeu R$ 53,58 milhões de entidades associativas e de intermediárias.

O pagamento teria ocorrido por meio de empresas dele. Ainda segundo a PF, ele teria repassado R$ 9,32 milhões a servidores e companhias ligadas à cúpula do INSS.

Advogado de Antunes, Cleber Lopes negou as acusações. Ao jornal Folha de S.Paulo, ele disse que a narrativa de que ele era o operador "é uma bizarrice". Ele também afirmou que "as associações captavam os associados, se tinha fraude ele não tinha como saber".

Maurício Camisotti, apontado como sócio oculto de uma das entidades que recebiam valores a partir dos descontos ilegais, tem oitiva agendada para quinta-feira (18). A defesa dele, no entanto, não confirmou se ele participará ou se exercerá o direito de faltar.

