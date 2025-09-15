Camada de ozônio se recuperará totalmente em meados do século, diz ONU

A camada de ozônio está se recuperando e seu buraco desaparecerá completamente nas próximas décadas, indicou a ONU nesta terça-feira (16, data local).

Segundo um boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, o buraco na camada de ozônio situado sobre a Antártida está diminuindo ? em 2024 era menor em relação aos anos anteriores ?, o que constitui "uma notícia científica animadora para a saúde das populações e do planeta".

A camada de ozônio deverá recuperar seus valores da década de 1980 "em meados deste século", indicou a organização, segundo a qual isso reduzirá os riscos de catarata e câncer de pele, assim como a degradação dos ecossistemas relacionada à exposição excessiva aos raios UV.

A camada de ozônio estratosférico, que protege a Terra das radiações solares perigosas, está situada entre 11 e 40 km acima da superfície terrestre e filtra os raios ultravioleta do Sol suscetíveis de provocar câncer, alterar o sistema imunológico e, inclusive, danificar o DNA dos seres vivos.

Em meados da década de 1970, os clorofluorcarbonetos (CFC), antes muito utilizados em aerossóis e refrigeradores, foram identificados como os principais responsáveis pelo afinamento da camada de ozônio, causando "buracos" anuais, um dos quais, especialmente grande, sobre a Antártida.

No entanto, nas últimas décadas, a cooperação mundial deu-lhe a oportunidade de se recuperar.

"A camada de ozônio está se recuperando" e "esse avanço nos lembra que, quando as nações levam em conta os alertas da ciência, é possível progredir", comentou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado.

Segundo a OMM, a tendência observada em 2024 deve-se em parte a "fatores atmosféricos naturais". Contudo, a organização considera que a tendência positiva observada a longo prazo "reflete o sucesso da ação internacional".

O Protocolo de Montreal, assinado em 1987, permitiu eliminar até hoje mais de 99% do consumo e da produção da maioria dos produtos químicos que afetam a camada de ozônio, segundo a OMM.

