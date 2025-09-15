Topo

Notícias

Camada de ozônio se recuperará totalmente em meados do século, diz ONU

15/09/2025 21h18

A camada de ozônio está se recuperando e seu buraco desaparecerá completamente nas próximas décadas, indicou a ONU nesta terça-feira (16, data local).

Segundo um boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) da ONU, o buraco na camada de ozônio situado sobre a Antártida está diminuindo ? em 2024 era menor em relação aos anos anteriores ?, o que constitui "uma notícia científica animadora para a saúde das populações e do planeta".

A camada de ozônio deverá recuperar seus valores da década de 1980 "em meados deste século", indicou a organização, segundo a qual isso reduzirá os riscos de catarata e câncer de pele, assim como a degradação dos ecossistemas relacionada à exposição excessiva aos raios UV.

A camada de ozônio estratosférico, que protege a Terra das radiações solares perigosas, está situada entre 11 e 40 km acima da superfície terrestre e filtra os raios ultravioleta do Sol suscetíveis de provocar câncer, alterar o sistema imunológico e, inclusive, danificar o DNA dos seres vivos.

Em meados da década de 1970, os clorofluorcarbonetos (CFC), antes muito utilizados em aerossóis e refrigeradores, foram identificados como os principais responsáveis pelo afinamento da camada de ozônio, causando "buracos" anuais, um dos quais, especialmente grande, sobre a Antártida.

No entanto, nas últimas décadas, a cooperação mundial deu-lhe a oportunidade de se recuperar.

"A camada de ozônio está se recuperando" e "esse avanço nos lembra que, quando as nações levam em conta os alertas da ciência, é possível progredir", comentou o secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado.

Segundo a OMM, a tendência observada em 2024 deve-se em parte a "fatores atmosféricos naturais". Contudo, a organização considera que a tendência positiva observada a longo prazo "reflete o sucesso da ação internacional".

O Protocolo de Montreal, assinado em 1987, permitiu eliminar até hoje mais de 99% do consumo e da produção da maioria dos produtos químicos que afetam a camada de ozônio, segundo a OMM.

nl/apo/meb/jvb/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação em 2026 (rede nacional)

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio

Inimigo do PCC e com rivais na polícia: quem era o delegado executado em SP

Moraes adia visita de Tarcísio a Bolsonaro e arrasta articulação da anistia

Cármen diz que não há democracia de 'cativos' da retórica de redes sociais

SSP envia forças especiais para Praia Grande após execução de ex-delegado

Senado dos EUA confirma candidato de Trump ao Fed antes de reunião sobre juros

Camada de ozônio se recuperará totalmente em meados do século, diz ONU

Governo Trump doará US$500 mi a faculdades historicamente negras e tribais