Calendário de pagamentos do Bolsa Família: veja datas em setembro

Bolsa Família - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Bolsa Família Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
15/09/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o cronograma

O pagamento é organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento em setembro

  • Final do NIS 1: 17/09
  • Final do NIS 2: 18/09
  • Final do NIS 3: 19/09
  • Final do NIS 4: 22/09
  • Final do NIS 5: 23/09
  • Final do NIS 6: 24/09
  • Final do NIS 7: 25/09
  • Final do NIS 8: 26/09
  • Final do NIS 9: 29/09
  • Final do NIS 0: 30/09

Calendário dos próximos meses

  • Setembro: 17 a 30
  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios previstos

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para manter o auxílio

Para continuar recebendo o benefício, é necessário cumprir algumas exigências relacionadas à educação e saúde, como:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;

monitorar o crescimento e estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter a vacinação em dia, seguindo o calendário do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas condições, como atrasos na vacinação ou faltas escolares, pode levar à suspensão temporária do pagamento. Por isso, é fundamental respeitar as regras para evitar bloqueios no benefício.

