Búfalos são vistos tomando banho no Rio Pinheiros, em São Paulo

São Paulo

15/09/2025 13h46

Uma cena inusitada de um grupo de búfalos tomando banho do Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, chamou a atenção da manhã desta segunda-feira, 15. Eles também foram vistos ao lado da ciclovia que passa pela região.

De acordo com a concessionária ViaMobilidade, a presença dos animais não impacta na operação da Linha 9-Esmeralda de trens.

"Os animais estão numa área ao lado da ciclovia perto da Estação Santo Amaro", disse a concessionária.

Procurada, a Prefeitura de São Paulo não se manifestou sobre o ocorrido até o fechamento deste texto.

