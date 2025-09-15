Daniela Lima: Bolsonaro quer reunião com líderes para retomar controle

Jair Bolsonaro (PL) busca retomar o controle político da direita e reorganizar sua base, mesmo em prisão domiciliar, afirmou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição. A jornalista apurou que o ex-presidente deseja se reunir com lideranças da direita.

Bolsonaro enfrenta restrições judiciais e divergências internas no PL, enquanto tenta articular visitas de aliados para manter influência no discurso conservador.

Ouvimos gente da base de Bolsonaro e eles estão divididos. Na verdade, eles têm uma percepção: uma ala importante vê que esse caminho de 'anistia ampla, geral e irrestrita' não vai dar certo.

Quando Bolsonaro está perdendo um pouco esses fios de organização desse discurso por estar em prisão domiciliar, fica pior ainda quando Valdemar dá uma dessa [ao reconhecer que houve 'planejamento de golpe'].

O ex-presidente está tentando autorização na Justiça para receber visitas. Bolsonaro quer encontrar líderes e dirigentes políticos da política para reorganizar os flancos de batalha. O ex-presidente precisa retomar o controle do que está sendo dito e tentará fazer isso mesmo em prisão domiciliar. Daniela Lima, colunista do UOL

'Ameaças contra ministros do STF explodiram', relata Daniela Lima

A colunista ressaltou que as ameaças a ministros do STF cresceram após a condenação de Bolsonaro. Ela detalha a rotina de segurança reforçada e monitoramento de riscos diários no tribunal.

Flávio Dino disse que o volume de ameaças explodiu. Eu tive acesso há um tempo a um material muito extenso que registra qual é o grau de tensão e de violência, ainda que retórica, que cerca os onze ministros do Supremo. Por óbvio, o ministro Alexandre de Moraes é o mais ameaçado; Flávio Dino hoje tem a segunda posição.

Já foram encontrados simulacros de explosivos, pacotes com fezes e, em um dos casos mais emblemáticos, agentes impediram que um frasco de perfume preenchido com ácido chegasse ao gabinete de uma das ministras da Corte, quando o STF tinha mais de uma. Daniela Lima, colunista do UOL

