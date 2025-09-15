Topo

Bolsonaro condenado: Trump truca, STF levanta para 6 e ameaça com Papuda

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que ameaçou nesta segunda-feira mais sanções contra o Brasil - Mandel NGAN / POOL / AFP
Roger Modkovski
do UOL

15/09/2025 18h21

Quatro dias depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que novas sanções contra o Brasil devem ser implementadas na próxima semana.

Em entrevista à rede conservadora Fox News, Rubio reclamou de um suposto "colapso" do Estado de Direito e de "juízes ativistas" no Brasil, segundo Jamil Chade. E a correspondente Mariana Sanches informa que Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, acusou o Judiciário brasileiro de cometer "lawfare" (perseguição judicial) contra Bolsonaro.

E Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, relata: ministros do Supremo rebateram Rubio afirmando que novas sanções contra o Brasil acabariam com a boa vontade do tribunal em relação ao idoso ex-presidente, e a corte tenderia a tomar medidas mais duras, como enviá-lo para cumprir pena no presídio da Papuda —tão temido pelo ex-mandatário.

Josias de Souza nota que a ameaça de sanções vem um dia após o presidente Lula ter acenado com uma tentativa de negociação em artigo no "New York Times". Para Josias, o ataque americano apenas alimenta o projeto eleitoral do petista para 2026.

Já a colunista Daniela Lima conta que o julgamento de Bolsonaro fez os ataques virtuais ao STF e seus ministros explodirem —e o tribunal vem tomando providências contra os agressores.

Alvaro Costa e Silva, da Folha, analisa os movimentos rumo à eleição presidencial de 2026 e conclui que os líderes da direita já ignoram seu "mito em desgraça".

Mônica Bergamo também relata que aliados de Bolsonaro criticaram o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, por afirmar que houve apenas um plano de golpe —contradizendo assim a defesa do ex-presidente, que sustenta que nem mesmo plano houve.

Jamil Chade: EUA afirmam que adotarão sanções contra Brasil por julgamento de Bolsonaro

Jamil Chade: Bolsonaristas sugerem deportação de Wagner Moura dos EUA

Mariana Sanches: Porta-voz da Casa Branca acusa Brasil de cometer 'lawfare' contra Bolsonaro

Mariana Sanches: EUA já assinaram novas restrições de vistos; tarifaço deve escalar

Mônica Bergamo: Trump levará Bolsonaro à Papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF

Josias de Souza: Socorro dos EUA a Bolsonaro potencializa projeto Lula-2026

Mônica Bergamo: Valdemar deveria 'calar a boca', dizem aliados de Bolsonaro sobre fala de planejamento de golpe

Reinaldo Azevedo: Bolsonaro, Valdemar, Tarcísio, política e coice de cavalo: só aliados traem

Daniela Lima: Julgamento de Bolsonaro fez ataques ao STF 'explodirem', diz ministro

Alvaro Costa e Silva: Chefes da direita já ignoram o mito em desgraça

Vera Iaconelli: A ressaca após o julgamento histórico

Outros olhares

Julián Fuks
Do choro ao riso possível: história dos afetos suscitados por Bolsonaro Leia mais

Felipe Salto
Quadro eleitoral vai dar o tom dos mercados Leia mais

Alicia Klein
Neymar e as 1.001 desculpas Leia mais

Rodrigo Casarin
Rosa Montero: vale conhecer a escritora lida por Odete Roitman? Leia mais

Flavia Guerra
'O Agente Secreto' tem elementos pra lutar pelo Oscar Leia mais

Michelle Prazeres
Lembremos do futuro: desacelerar para voltar a sonhar e imaginar Leia mais

