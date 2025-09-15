Topo

Notícias

BlackRock e B3 lançam 29 novos BDRs de ETFs globais

São Paulo

15/09/2025 14h59

A BlackRock e a B3 anunciaram nesta segunda-feira, 15, o lançamento de 29 novos BDRs de fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) globais na Bolsa brasileira, sendo 28 de renda variável e um de renda fixa. Com a novidade, antecipada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a gestora chega a 181 produtos listados na B3 e que cobrem diferentes geografias, classes de ativos, setores, regiões e estratégias de investimentos internacionais.

Segundo a BlackRock, 18 dos novos BDRs de ETFs globais são com estratégias ligadas a países individuais, quatro são setoriais e três são fatoriais.

"Com essas novas alternativas, é possível construir alocações internacionais ainda mais granulares, seja por países, setores ou fatores, com a mesma liquidez e acessibilidade que já caracterizam os ETFs iShares", afirmou Bruno Barino, presidente da BlackRock Brasil, em nota.

Para Thalita Forne, superintendente de Produtos de Equities da B3, investir em ativos globais é uma "estratégia essencial para os brasileiros que desejam diversificar sua carteira e aproveitar as oportunidades do mercado internacional". "Oferecemos uma variedade de produtos que permitem esse acesso de forma descomplicada e transparente, sem a necessidade de abertura de conta no exterior e operações de câmbio, e trabalhamos para ampliar cada vez mais as opções à disposição dos investidores", diz a executiva.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Vizinhos dizem que suspeito de matar Kirk é 'patriota' de 'ótima família'

Brasil sedia assinatura de acordo Mercosul-Efta em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos

Com ministro da Saúde antivax, um em cada seis pais evita vacinas infantis nos Estados Unidos

Tarcísio pede autorização a Moraes para visitar Bolsonaro em Brasília

Maduro diz que recentes incidentes com EUA são "agressão"

Historiadora revela como a Tunísia virou base estratégica da flotilha humanitária para Gaza

Pelo menos 40 caminhões-tanque de combustível são queimados em ataque ligado à Al-Qaeda no Mali, dizem fontes

Jimmy Kimmel derrota recurso de George Santos sobre vídeos

Segundo corpo encontrado nos escombros do bar que explodiu em Madri

'Genocídio': Madri cancela contrato de ? 700 milhões com empresa israelense em meio à ruptura diplomática

MPF diz que Jovem Pan é 'indigna' de concessão e pede cassação das outorgas