BlackRock e B3 lançam 29 novos BDRs de ETFs globais

A BlackRock e a B3 anunciaram nesta segunda-feira, 15, o lançamento de 29 novos BDRs de fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês) globais na Bolsa brasileira, sendo 28 de renda variável e um de renda fixa. Com a novidade, antecipada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a gestora chega a 181 produtos listados na B3 e que cobrem diferentes geografias, classes de ativos, setores, regiões e estratégias de investimentos internacionais.

Segundo a BlackRock, 18 dos novos BDRs de ETFs globais são com estratégias ligadas a países individuais, quatro são setoriais e três são fatoriais.

"Com essas novas alternativas, é possível construir alocações internacionais ainda mais granulares, seja por países, setores ou fatores, com a mesma liquidez e acessibilidade que já caracterizam os ETFs iShares", afirmou Bruno Barino, presidente da BlackRock Brasil, em nota.

Para Thalita Forne, superintendente de Produtos de Equities da B3, investir em ativos globais é uma "estratégia essencial para os brasileiros que desejam diversificar sua carteira e aproveitar as oportunidades do mercado internacional". "Oferecemos uma variedade de produtos que permitem esse acesso de forma descomplicada e transparente, sem a necessidade de abertura de conta no exterior e operações de câmbio, e trabalhamos para ampliar cada vez mais as opções à disposição dos investidores", diz a executiva.