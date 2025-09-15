Bessent descarta tarifa dos EUA sobre China contra petróleo russo se Europa não avançar primeiro

MADRI (Reuters) - O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que o governo Trump não vai impor tarifas adicionais sobre produtos chineses para interromper as compras de petróleo russo pela China, a menos que os países europeus apliquem tarifas pesadas à China e à Índia.

Bessent disse à Reuters e à Bloomberg, em uma entrevista conjunta, que os países europeus precisam desempenhar um papel mais forte no corte das receitas do petróleo russo e no fim da guerra na Ucrânia.

"Esperamos que os europeus façam a sua parte agora, e não avançaremos sem eles", disse Bessent quando questionado se os EUA imporiam tarifas relacionadas ao petróleo russo sobre produtos chineses, depois que Trump aplicou taxas adicionais de 25% sobre as importações indianas.

(Reportagem de David Lawder)