Sul-coreanos são 'bem-vindos a treinar nosso povo', diz Trump após prisões

Após a maior operação anti-migratória do governo de Donald Trump até aqui, que deteve centenas de operários sul-coreanos na semana passada, o presidente dos Estados Unidos divulgou que trabalhadores estrangeiros são bem-vindos no país para "treinar" os norte-americanos.

O que aconteceu

"Eu não quero espantar ou desincentivar estrangeiros", publicou Trump. A manifestação foi divulgada em seu perfil na rede social Truth Social, 10 dias após uma operação da ICE (Polícia de Imigração e Alfândega) prender 475 trabalhadores, a grande maioria sul-coreanos, em uma fábrica de baterias Hyundai-LG no estado da Geórgia. A ação gerou repúdio do governo sul-coreano, importante aliado comercial e estratégico dos EUA na Ásia (leia mais abaixo).

Quando empresas estrangeiras que estão construindo produtos extremamente complexos, máquinas e várias outras 'coisas' vêm para os EUA com investimentos massivos, quero que elas tragam seus especialistas por um período de tempo para ensinar e treinar nosso povo a fazer esses produtos únicos e complexos, à medida que, depois, saiam do nosso país e retornam para suas terras. Donald Trump, em publicação no X

Republicano acrescentou que estrangeiros são "bem-vindos" nos EUA para ensinar norte-americanos a se saírem "melhor" nas produções internas. Na mesma publicação, ele escreveu: "Nós os acolheremos e estamos dispostos a dizer com orgulho que aprenderemos com eles, e nos sairemos ainda melhor do que eles em seu próprio 'jogo', em algum momento em um futuro não muito distante!".

Trump mencionou produtos tecnológicos cuja produção deve ser aprendida ou "reaprendida" por trabalhadores nacionais. Segundo ele, caso os EUA não tivessem recebido empresas e operários estrangeiros, o país não teria avançado na produção de diferentes produtos fundamentais para a economia norte-americana. "Todo esse enorme investimento nunca viria — chips, semicondutores, computadores, navios, trens e tantos outros produtos que temos de aprender com os outros como fazer ou, em muitos casos, reaprender, porque costumávamos ser ótimos nisso, mas não somos mais", acrescentou.

Relembre operação anti-migratória

Polícia de migração dos EUA deteve 475 pessoas em fábrica de baterias da Hyundai-LG, na Geórgia, em 4 de setembro. Mais de 300 delas são sul-coreanas e retornaram ao seu país em um voo fretado no último dia 12. O Boeing 747-8I da Korean Air, com mais de 310 sul-coreanos a bordo, decolou de Atlanta e pousou na pista do principal aeroporto do país, em Incheon.

Operação foi a maior realizada em único local desde que Trump lançou uma ampla campanha de repressão migratória. Segundo autoridades norte-americanas, os trabalhadores da empresa sul-coreana haviam ultrapassado os limites de um programa de isenção de visto de 90 dias ou de negócios temporários B-1.

Empresas sul-coreanas se queixam há anos de dificuldades para obter vistos de trabalho de curto prazo para especialistas. Os trabalhadores, de acordo com as companhias, seriam necessários em suas fábricas de alta tecnologia nos EUA, e passaram a contar com uma zona cinzenta de interpretação mais flexível das regras de visto sob as administrações norte-americanas anteriores.

Trabalhadores sul-coreanos foram algemados e acorrentados durante a ação, classificada como "perturbadora" pelo presidente sul-coreano. A declaração foi dada à imprensa por Lee Jae-myung, que, nos últimos meses, se comprometeu a investir 350 bilhões de dólares (1,89 trilhão de reais) nos Estados Unidos, após as ameaças tarifárias de Trump.

Coreia do Sul é aliada dos EUA para segurança na região do Pacífico. Além disso, o país é um importante fabricante de automóveis e produtos eletrônicos, com várias fábricas em território norte-americano.

Após deportação em massa, governo sul-coreano advertiu que operação pode repercutir nos investimentos do país aos EUA. O presidente do país, Lee Jae-myung, afirmou que as detenções poderiam ter um "impacto significativo nas decisões futuras de investimentos, em particular no momento de avaliar a viabilidade de operações diretas nos Estados Unidos". Lee acrescentou que, após a operação, as empresas sul-coreanas "não podem evitar questionar se vale a pena estabelecer uma fábrica nos Estados Unidos, considerando os riscos potenciais".

Trump desistiu de expulsar os trabalhadores detidos dos EUA, mas Seul decidiu repatriá-los porque se encontravam "em estado de choque". A informação foi repassada na semana passada à imprensa pelo Ministério das Relações Exteriores sul-coreano (leia mais aqui).

*Com Reuters e AFP