Atividade econômica da China cai em agosto e lança dúvidas sobre meta de crescimento

Por Kevin Yao e Joe Cash

PEQUIM (Reuters) - A produção industrial e as vendas no varejo da China registraram em agosto o crescimento mais fraco desde o ano passado, mantendo a pressão sobre Pequim para que promova mais estímulos de forma a evitar uma forte desaceleração na segunda maior economia do mundo.

Os dados decepcionantes dividiram os economistas sobre a necessidade de mais apoio fiscal no curto prazo para o país atingir sua meta de crescimento anual de "cerca de 5%", conforme a indústria aguarda mais clareza sobre um acordo comercial com os EUA e a demanda doméstica se mostra contida por um mercado de trabalho instável e pela crise imobiliária.

A produção industrial cresceu 5,2% em agosto sobre o ano anterior, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas nesta segunda-feira, a menor leitura desde agosto de 2024 e mais fraca do que o aumento de 5,7% em julho. Também ficou abaixo dos 5,7% estimados por economistas em uma pesquisa da Reuters.

As vendas no varejo, um indicador do consumo, cresceram 3,4% em agosto, o desempenho mais fraco desde novembro de 2024, e arrefeceram em relação ao aumento de 3,7% no mês anterior. Elas não atingiram a previsão de ganho de 3,9%.

"O forte início do ano ainda mantém as metas de crescimento deste ano dentro do alcance, mas, de forma semelhante à situação em que estávamos nesta época do ano passado, pode ser necessário mais estímulo para garantir um final de ano forte", disse Lynn Song, economista-chefe da Grande China no ING.

"Embora seja muito cedo para avaliar o impacto dos subsídios para empréstimos ao consumidor que entrarão em vigor em setembro, é provável que ainda seja necessário mais apoio de políticas, dada a desaceleração mais ampla em todos os setores. Continuamos a ver uma grande possibilidade de outro corte de 10 pontos-base na taxa e de 50 pontos-base na RRR nas próximas semanas."

O investimento em ativos fixos também cresceu a um ritmo menor do que o esperado de 0,5% nos primeiros oito meses em relação ao ano anterior, de 1,6% de janeiro a julho, marcando seu pior desempenho fora da pandemia.

As autoridades estão se apoiando na indústria para encontrar novos mercados para compensar a imprevisível política comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, e os fracos gastos dos consumidores.

Dados separados deste mês mostraram que os proprietários de fábricas tiveram algum sucesso em desviar as remessas com destino aos EUA para o Sudeste Asiático, a África e a América Latina, mas o arrasto da crise imobiliária continua a compensar os esforços para estabilizar a economia.

Zhaopeng Xing, estrategista sênior da China no ANZ, disse que, embora os dados tenham mostrado que o ímpeto da segunda maior economia do mundo está enfraquecendo, o cenário ainda não é ruim o suficiente para desencadear uma nova rodada de estímulos.

"Espera-se que as políticas e medidas de apoio ao consumo de serviços compensem o impacto da demanda agregada neste mês", disse ele, acrescentando que uma repressão oficial às empresas que reduzem agressivamente os preços fez com que a demanda doméstica parecesse pior do que era.