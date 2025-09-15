Associação dos EUA pede E15 em todo o país após relatório do USDA

São Paulo, 15 - A Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês), que representa o setor de etanol nos Estados Unidos, disse que o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), divulgado na sexta-feira, 12, mostra a necessidade de maior produção do biocombustível no país. Em seu relatório, o USDA elevou a estimativa para a produção de milho nos EUA para um recorde de 427 milhões de toneladas. No país, o etanol é feito principalmente com o grão."A oferta de milho após a colheita deste ano deve exceder significativamente a demanda, deixando mais de 53 milhões de toneladas de excedente", disse a RFA. "Esse relatório mais uma vez ressalta a necessidade urgente de rápida abertura e expansão dos mercados para o milho, incluindo a remoção de barreiras desnecessárias que restringem as oportunidades de mercado para o etanol."Segundo a RFA, a liberação da venda de E15 (gasolina com mistura de 15% de etanol) em todo o país ajudaria a reduzir o enorme excedente.Apesar de ter aumentado a estimativa de produção de milho, o USDA deixou inalterada a previsão de uso do grão para fabricação de etanol, em cerca de 142 milhões de toneladas. Fonte: Dow Jones Newswires.