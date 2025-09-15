Topo

Notícias

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery

15/09/2025 21h48

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta segunda-feira (15) com executivos da empresa 99, dona de aplicativo de transporte de mesmo nome. 

A empresa anunciou investimento de R$ 2 bilhões na 99Food, delivery de comida, até junho de 2026.

Notícias relacionadas:

A meta é oferecer o serviço em 15 cidades até o fim deste ano, e em mais 20 cidades, até janeiro de 2026. Atualmente, as operações estão restritas a Goiânia e São Paulo.

O fundador e CEO da DiDi, Will Cheng (foto), destacou que "esse investimento adicional reforça o papel central do Brasil na estratégia global da DiDi [proprietária chinesa do aplicativo 99]".

"Poucos mercados combinam escala, inovação e oportunidade como o brasileiro. Estamos confiantes de que a 99Food pode se tornar uma plataforma capaz de transformar a experiência de delivery. Ao dobrar nosso compromisso, não estamos apenas investindo em crescimento, mas em construir um ecossistema mais justo e inclusivo para milhões de brasileiros", afirmou.

De acordo com o diretor-geral da 99 no Brasil, Simeng Wang, parte do investimento, equivalente a R$ 50 milhões, será usado para criação de pontos de apoio aos entregadores, com local de descanso, banheiro e oferta de água.

O pacote da empresa ainda prevê R$ 6 bilhões de acesso a benefícios aos entregadores do Brasil, como crédito para compra e aluguel de motos e bicicletas elétricas.

* Com informações da Presidência da República

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Tom Brady e astros da NFL vão disputar torneio de flag football na Arábia Saudita

PGR pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação

Valdemar agora diz que não houve 'planejamento', mas 'movimento' de golpe

Ex-delegado-geral de SP demonstrou preocupação antes de ser assassinado: 'Sabem onde moro'

Derrite citou 'cenário de guerra' no litoral antes de morte de ex-delegado

Justiça dos EUA nega pedido de Trump para afastar diretora do Fed

Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista

Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery

Milei diz que "pior já passou" e anuncia aumentos nas aposentadorias, saúde e educação em 2026 (rede nacional)

Polícia prende médico suspeito de causar morte de paciente no Rio